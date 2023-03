Nejkrásnější odrůdy tulipánů: Jak je zkombinovat, aby kvetly od března do května

Tulipány nabízejí fascinující pestrost barev a tvarů, a to po celé jaro. Rané odrůdy své květy rozvíjejí již od půlky března, pozdní kvetou až do června.

Pěstování tulipánů je tvořivé dobrodružství. Můžete si vybrat mezi květy tak různorodými, jaké žádná jiná cibulovina nenabízí. Tisíce odrůd tulipánů jsou živými uměleckými díly přírody i šlechtitelů, kteří už pár století přivádějí na svět nové a podivuhodné odrůdy. Můžete pěstovat oslnivé novinky, stejně jako jejich skromnější předchůdce – okouzlující jsou i takzvané botanické, původní tulipány.

Tulipány z přírody

Skromnější bratranci velkokvětých, šlechtěných tulipánů se nepěstují na záhonech, ale na skalkách a v louce. Jde o původní, často horské druhy, jejichž květy jsou menší, ale pestré a početné. Jsou nenáročné na živiny, odolné vůči chorobám a nepotřebují přesazování. I případné variety jsou stále blízké původnímu druhu a někdy je jejich pěstování proto ještě snazší.

Již koncem března rozkvétá jasná červeň tulipánku Tulipa praestans Fusilier, který vynikne i na louce nebo na okraji cestiček. V dubnu žlutě kvete 15 cm vysoký tulipán nízký (Tulipa tarda), který nese na jednom stvolu hned několik kvítků. Je ideální na skalku i do sušší louky, stejně jako odolný T. turkestanica, kolem 20 cm vysoký tulipánek s křehkými vonnými kvítky.

Krásně vybarvený Tulipa pulchella se snáze pěstuje v kultivarech, např T. Pulchella Violacea. Vynikne na skalce, má rád písčitou, ale zjara vlhkou půdu, v létě sušší, a také dostatek slunce. V zimě mu svědčí přikrývka, která však nesmí vytvářet vlhko.

Jak množit tulipány?

Cibulky sázejte na podzim do lehké půdy, do hloubky, která odpovídá nejméně dvojnásobku jejich výšky. Množit je můžete dceřinými cibulkami – pokud je ovšem najdete. Chytré cibulky se totiž během let zavrtávají stále níže, aby byly ve větším bezpečí před mrazem a našly více vláhy a živin. Naštěstí jsou samostatné a i bez zahradníkovy pomoci se pěkně rozrůstají.

Ušlechtilé i rozverné

Odrůd je nepřeberně, pro lepší přehled se člení do skupin. Jako první rozkvétají tulipány ze skupiny jednoduché rané a plné rané. Jsou nižšího vzrůstu, drobnější, avšak půvabné květy mají kratší trvanlivost než pozdnější odrůdy. Jako první poslové jara potěší v záhonech i nádobách.

V dubnu rozkvétají velkokvěté Darwin hybridy, vzniklé křížením Darwinových tulipánů s tulipánem lesním. Odrůdy z velmi rozsáhlé skupiny Triumph rozkvétají hned po nich a vyznačují se ještě delší trvanlivostí. Koncem dubna a v květnu rozkvétají pozdně kvetoucí kultivary – patří sem elegantní odrůdy skupiny liliokvětých a rozverné kultivary třepenité.

Podivuhodné květy mají rovněž pozdní tulipány papouškovité, bohatost a měkkost pivoněk připomínají tulipány pivoňkovité. Obdobou plných raných tulipánů jsou jednoduché pozdní a plné pozdní. Jsou však trvanlivější a vyšší. Nejpozději rozkvétají tulipány skupiny Viridiflora, které mají v květech přítomnu zelenou barvu. Neustále vznikají nové skupiny a často nesou název původního druhu, ze kterého jsou odvozeny.

Záhon plný tulipánů od března do května

Rané tulipány své půvabné květy rozvíjejí již v druhé půli března, pozdní zdobí záhony ještě v květnu. Díky tomu může i záhon sestavený pouze z tulipánů kvést velmi dlouho. Rané odrůdy kvetou kolem dvou týdnů, pozdní jsou ještě trvanlivější.

Můžete je také zkombinovat tak, aby byly ty rané vepředu a pozdní v zadní části záhonu. Místo raných můžete včas vysadit letničky, zatímco pozdní tulipány budete moci sklidit až v červenci. Pokud si i v dalších letech přejete vypěstovat prvotřídní květy, je vhodné po odkvětu a zaschnutí listů cibule šlechtěných tulipánů ze země poctivě vyzvedávat.

Tip: Šlechtěné tulipány můžete kombinovat navzájem s ostatními cibulovinami s podobnými nároky – např. s velkokvětými narcisy, hyacinty či řebčíky, i s trvalkami, letničkami či dvouletkami, pouze je třeba myslet na vyzvedávání cibulí. V případě, že je na záhoně ponecháte, měly by být rostliny bydlící nad nimi suchomilné. V době odpočinku totiž cibulím vláha neprospívá.

Jak cibulky sklízet a skladovat?

Tulipány se množí dceřinými cibulkami. Pokud si je přejete využít, vyzvedněte cibule z půdy ve chvíli, kdy rostliny zasychají, ale ještě nejsou zcela suché. V té době se totiž začínají cibule rozpadat na mateřskou a dceřiné a hůř by se vám vyjímaly. Pokud jste však cibule vysazovali ve speciálním košíku, dceřiné cibulky vám neuniknou.

Cibule nechejte oschnout při teplotě 25 °C a poté je skladujte až do času opětovné výsadby na vzdušném místě při 20 °C, nejlépe v otevřených přepravkách či papírových sáčcích. Rychlé a důkladné osušení je prevencí proti fuzariové hnilobě cibulí, kvůli které měknou a tvoří se na nich bělavé, tmavě lemované fleky. Vyplatí se i opatrné vyjímání cibulí a šetrné zacházení s nimi, neboť každé poškození je vstupní branou infekce.

