Toto dělaly naše babičky s cibulkami odkvetlých tulipánů. Dělejte to jako ony!

Jaro je v plném proudu a nejednu zahradu zdobí oblíbené pestrobarevné tulipány. Jejich pěstování je nenáročné, ale měli byste vědět, jak se postarat o jejich cibule.

Jarní zahrádky bývají v tuto dobu plné rozkvetlých tulipánů a dalších výrazných cibulovin. Jejich čas je však poměrně pomíjivý a zanedlouho odkvetou. Na záhonech po nich zůstávají odkvetlé stvoly a usychající listy. Je nutné se o ně řádně postarat.

Jak pěstovat tulipány se dozvíte z následujícího videa:

Co teď udělat s tulipány po odkvětu

Ve chvíli, kdy na tulipánech opadají květy, je dobré se o ně správně postarat a záhon například využít k pěstování letniček. Po odkvětu tulipánů nechte jejich cibule v zemi ještě asi 4 až 6 týdnů, než se tzv. zatáhnou.

Cibule tulipánů pečlivě očistěte. Zdroj: shutterstock.com

Nechat cibule pod zemí nebo vykopat?

Cibule tulipánů můžete z hlíny buď vyjmout, nebo je na daném stanovišti ponechat a vysadit mezi ně nové rostliny. Pokud se rozhodnete pro druhou variantu, vysazujte na uvolněná místa s cibulemi jen druhy, které nemají agresivní kořeny.

Časné odrůdy vykopejte jako první

Pokud se rozhodnete cibulky přes léto ponechat na záhonku, alespoň je přesaďte. K této činnosti si vyberte suché dny, kdy cibulky rychle zaschnou a nebudou tak hnít.

Nechte cibulky zotavit

Pokud chcete dosáhnout bohatšího kvetení v příští sezóně, je dobré dopřát cibulím tulipánů náležitý odpočinek. Jakmile se cibule v půdě zatáhnou, zaschnou i veškeré nadzemní části. Nevzhledné listy a stonky neodstraňujte nikdy hned po odkvětu, jejich zásobní látky se totiž přesouvají do cibulek, kde se ukládají na následující rok. Jednotlivé cibule opatrně vyjměte ze země pomocí zahradnické lopatky, nikdy je nedobývejte rýčem či motykou, velice snadno byste je mohli znehodnotit.

Vysušit a skladovat

Namnožené cibulky očistěte, oddělte a nechte je vedle sebe v jedné vrstvě oschnout, nejlépe ve stínu. Pokud byste je vystavili prudkému slunci, mohly by jim popraskat slupky. Pak je až do podzimu uložte na suché a tmavé místo. Nejenže se dočkáte krásných květů, ale cibulky nebudou vystaveny riziku, že je zlikvidují hladoví hlodavci. V průběhu skladování cibule pravidelně kontrolujte, případně vždy odstraňte ty, co jsou napadené hnilobou nebo plísní.

Cibulky tulipánů skladujeme v temnu, teple, suchu a na čerstvém vzduchu. Zdroj: Shebeko / Shutterstock.com

Trik pro bezpečné uskladnění

Chcete mít jistotu bezpečného skladování cibulek? Ponořte je zhruba na 10 minut do 5 % roztoku manganistanu draselného, nechte zaschnout a pečlivě uskladněte. Díky této radě předejdete případným plísním, které by tulipán zničily. Několik týdnů před výsadbou by měly být cibulky v místech při teplotě 17 °C.

Zdroje: www.zahradnickakucharka.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.magazinzahrada.cz