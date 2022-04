Je nejlepší čas pohnojit tulipány: Pokvetou jako o život. Jaké hnojivo použít?

Jaro si bez nádherně barevných tulipánů nedokážeme ani představit. Pokud zdobí i vaši zahradu, nezapomeňte je s příchodem jara pohnojit.

Až na pár výjimek, jako jsou méně pěstované tzv. botanické druhy, vyžadují tulipány přihnojení, a to během jarních měsíců. Hnojivo dodá rostlinám energii a živiny pro zdravý růst, bohaté kvetení a zářivé barvy. V obchodech snadno vyberete přípravek určený pro jarní cibuloviny, speciálně tulipány. Důležité pro ně jsou dusík, fosfor a draslík. I když jsou tulipány poměrně nenáročné na pěstování a zvládly by to i bez hnojení, je dobré je v jejich růstu a kvetení podpořit.

Kapalné hnojivo

Vhodné je kapalné hnojivo na cibuloviny a hlíznaté rostliny, které lze využít i na cibulovou zeleninu. Kromě potřebných živin ve vyváženém poměru dodá tulipánům i sílu vzdorovat nepříznivým vlivům a také proti vysychání v době vegetačního klidu. Kapalným hnojivem přihnojujte v období od března do května jednou týdně. Zhruba 15 ml smíchejte v konvi s asi 3 litry vody a aplikujte zálivkou kolem rostlin. Nikdy nelijte kapalné hnojivo přímo na rostliny. V takovém případě se hnojivo musí více naředit, a to v 6 litrech vody a pak se pomocí rozprašovače stříká přímo na listy.

Kapalné hnojivo aplikujte zálivkou. Zdroj: Profimedia

Zálivka a okopávání

Tulipány s příchodem teplých jarních dnů pravidelně zalévejte, půda může vysychat, i když se vám zdá, že ještě není takové horko jako v létě. Nezapomeňte půdu kolem rostlin také pravidelně okopávat a zbavit záhon plevele. V dobře provzdušněné půdě se totiž tak často nevytváří nebezpečné houbové choroby.

Dvakrát ročně přihnojte i granulátem. Zdroj: Profimedia

Granulovaný pomocník

Kapalné hnojivo je vhodné doplnit jednou až dvakrát do roka granulovaným hnojivem, a to právě nyní na jaře a poté na podzim. Rozhoďte ho mezi řádky, pak je mírně zapravte do půdy ručním rytím nebo zahrabáním a následně dostatečně zalijte. Při dávkování postupujte podle návodu na obalu. Hnojiva jsou často označená znakem NPK, což je symbol vyváženého poměru už výše zmiňovaných látek - dusík, fosfor a draslík. Někteří výrobci jej ještě obohacují dalšími prospěšnými živinami, například guánem, pocházejícím z trusu mořských ptáků.

