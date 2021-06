Co udělat s odkvetlými tulipány? Nedopusťte se zásadní obecně rozšířené chyby

Tulipány jsou posly jara a jejich krása vydrží jen několik málo týdnů. Nakonec i pozdní druhy odkvetou a na záhonku nebo v květináči zůstanou žloutnoucí listy. Těší vás, ale vaše pěstitelské pokusy, ne vždy končí rozkvetlou tulipánovou zahrádkou? Nebojte se, nejste sami. I zkušení pěstitelé někdy zapomenou, jak se o tulipán správně postarat.

Tulipány nad zlato

No, není to zajímavé, že tulipány jsou spojovány z úžasně barevnými plantážemi v Nizozemsku a ony zatím pocházejí z pohoří Pamíru? Připutovaly k nám přes obchodní stezky až do Turecka. Tam zdomácněly natolik, že se staly součástí místní kultury. Turci mají dokonce „tulipánové období“, které skončilo v 18. století. Turci se pyšní i množství vyšlechtěných barevných mutací a zahradou původně čítající až 300 tisíc rostlin, o které se starala armáda devíti set zahradníků.

Mimo jiné název této všemi známé rostliny je odvozený od slova turban. Ptáte se proč? Traduje se, že jeden chlapec si ozdobil svůj turban tulipánem, jež mu věnovala dívka. Když se jej později v čajovně u Modré mešity cizinec zeptal, co to má na hlavě, chlapec odvětil, že turban. Překvapeného Evropana ovšem nezajímala pokrývka hlavy, ale ona květina. Záměnou tak došlo k pojmenování květu, který později obrátil Evropu vzhůru nohama. Do Evropy se tak tulipány dostaly z Turecka. Brzy byly natolik oblíbené, že se cena za cibulku vyšplhala do astronomických výšek a obyčejní lidé si už takovou vzácnost nemohli dovolit. Tulipány okouzlily Evropu a odtud dobyly i celý svět.

Kombinace tulipánů a pomněnek je jedna z nejkrásnějších Zdroj: Ben Jones / Shutterstock.com

Odkvetením péče o tulipány nekončí

Křehké květy tulipánů jsou úžasně barevné v době, kdy v přírodě zatím jen všechno pučí. Dnes je již rozdělujeme do tří kategorií podle doby jejich kvetení na ranné, středně ranné a pozdní. Kombinací druhů vytvoříte nádherný koberec květů, které vás budou těšit až do začátku léta. Péče o ně není náročná, ale pokud chcete cibulku udržet v nejlepší možné kondici, je potřeba se o ni postarat hlavně po odkvětu. Pokud pěstujete tulipány nebo si je chystáte koupit, zbystřete! Aby vám kvetly bohatě i příští rok, musíte o ně pečovat již letos.

Pěstování začíná sadbou

Pěstování tulipánů začíná nákupem a zasazením cibulek již na podzim. Cibulky musejí být živé, určitě ne plesnivé, nebo snad hnijící. Prostě takové jako dobrá cibule v kuchyni. K výsadbě zvolte slunečné místo s dobře propustnou půdou. Nezapomeňte, že na jaře bude vše ještě dost holé a jen zelené, proto dopřejte tulipánům stanoviště, kde budou zdobit a poutat na sebe pozornost.

Cibulky sázíme 15–20 cm hluboko. Čím jsou cibulky větší, tím hlouběji mají být do země zasazené. Vzdálenost mezi jednotlivými cibulkami by měla být okolo 12 cm, na metr čtvereční vysaďte 5 cibulek do sponu. Zasypte hlínou, upravte povrch a zalijte. Cibulky nemají rády přemíru vlhkosti, proto už později záhon nezalévejte. Na další vláhu si počkají až do doby, kdy se objeví první lístky.

Cibule tulipánů vysazujeme v září, případně počátkem října. Zdroj: Jurga Jot / Shutterstock.com

Odkvětem péče o tulipány nekončí

Zelenající se tulipány začněte opět zalévat, ale nepřežeňte to. Propustnou zeminu mají rády, protože jim vyhovuje vlhko, ale nechtějí stát ve vodě. Od počátku růstu začněte také s přihnojováním. Rostlina bude za živiny navíc vděčná. Odstřihávejte uvadlé květy, aby se tulipán zbytečně nevysiloval. Přihnojovat i zalévat můžete intenzivně po celou dobu kvetení, a i zhruba tři týdny poté. V tomto zdánlivě klidném období se v zemi začínají formovat nové cibulky a rostliny se množí. V okamžiku, kdy i listy zežloutly a uhynuly, přestaňte se zaléváním a nechte půdu proschnout.

Cibulky se potřebují zatáhnout a zůstat v suchu až do podzimu. Můžete je sice nechat v zemi, ale pokud jim chcete dát nejlepší možnou péči, postupujte takto. Opatrně je vyryjte a uskladněte v suchu a chladu až do doby další výsadby, tedy do září.