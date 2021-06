Co si počít s odkvetlými tulipány? Tento chytrý trik zná málokdo

Celé jaro nám zdobily zahrádky narcisy, tulipány či krokusy. S příchodem léta však tyto krásky odkvétají a na záhoncích po nich zbyde tak maximálně nevzhledný nepořádek a usychající listy. Co ale s nimi dělat? Mají se uříznout nebo nechat být?

Zdroj: chalupari-zahradkari.cz, www.blesk.cz, www.magazinzahrada.cz

Spousta z nás se nechce na svých krásných zahradách dívat na usychající jarní květiny, které začaly dosluhovat. Řeč je především o narcisech či tulipánech, které mají to nejlepší už za sebou a budou nás těšit zase až příští jaro. Teď přichází na řadu sezóna růží, pivoněk nebo kosatců, proto je na čase jim udělat místo.

Je jasné, že se vám usychající listy tulipánů nelíbí a nejraději byste je zlikvidovali hned. Mějte však na paměti, že by se měly zanechat až do úplného vyschnutí. Poté se totiž cibulky v zemi dostatečně zatáhnou a vy je můžete s klidem vykopat.

Někdo je nechává pod zemí, jiný vykopává

Někdo je dokonce pod zemí nechává a většinou mu další rok opět kvetou. Lepší je ale jim dopřát odpočinek. Vykopejte je tedy, namnožené cibulky oddělte a na suchém a tmavém místě nechte zaschnout. No a v září je opět zasaďte do země. Uvidíte ten rozdíl, než kdybyste je nechali v zemi. Nejen, že budou mnohem lépe a hojněji kvést, ale nesežerou je ani žádní hlodavci.

Tulipány se nabízejí v mnoha tvarech a barvách květů. Zdroj: golubovystock / Shutterstock.com

Někdo cibulky vyhazuje, je to ale škoda. Jedná se totiž o trvalku, není tedy třeba ji každý rok obnovovat. Poté, co ji znovu zasadíte, ji nechte zakořenit do hloubky cca 15 centimetrů. Tulipánům se daří v úrodné a dobře propustné půdě na slunném místě, které je ale chráněno před větrem. Příliš je nezalívejte, to jim nedělá dobře. Naopak jim prospívá, když je sázíte pod trvalky s velkými listy.

Časné odrůdy vykopejte jako první

Pokud nemáte kam cibulky přes léto dát a chcete je ponechat na záhonku, alespoň je přesaďte. K tomu jsou ideální suché dny, kdy cibulky rychle zaschnou a nebudou tak hnít. Kopejte co nejhlouběji a pamatujte, že časné odrůdy se vykopávají jako první.

V podrostu dvouletek tulipány vyniknou a později se v nich jejich vadnoucí listy ztratí Zdroj: Shutterstock.com / Del Boy

Pokud chcete mít jistotu, že u nich nehrozí plíseň, vyzkoušejte tento dokonalý trik. Cibulky ponořte do 5% roztoku manganistanu draselného na 10 minut. Pak je pečlivě uskladněte. Před datem výsadby je dejte do teploty cca 17 °C. Tulipány se pak lépe přizpůsobí.

Jen málokdo tulipány vysazuje jednotlivě. Většinou tvoří celé záhony krásných barevných trvalek mnoha druhů. Neuškodíte jim, když k nim vysadíte šafrány, narcisy, sněženky nebo bramboříky.