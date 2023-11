Nechtěli byste na zahradě tulipány nebo jiné cibuloviny? Vytvořte z nich nádherné ornamenty nebo zákoutí plná barev a užijte si s nimi jarní měsíce, kdy ostatní rostliny teprve sbírají síly do další sezóny.

Tulipány: Listopad je nejlepším obdobím sadby

Na první pohled to tak možná nevypadá, ale i listopad je měsíc, kdy se můžete vydat pracovat do zahrady. Sázení a setí je rozhodně povoleno a krom různých listových zelenin nebo mrkve, které se dají pěstovat i přes zimu, jsou tu také okrasné rostliny, které můžete sázet. Využijte pěkných dnů, a ještě se vrhněte zpět do záhonů.

Na podzim můžete sázet například cibuloviny. Na jaře pak vykvétají významně dříve než ostatní květiny a zdobí nejen nápadnými barvami, ale také tvary. Rozhodně nejsou tak nudné, jak by se mohlo na první pohled zdát. I tulipány, který jsou známé typickým vztyčeným kalichem na konci dlouhého stonku, mohou být různě střapaté, lišit se výškou vzrůstu, ale také žíháním nebo až nepřirozenými barvami. Například o černých tulipánech dnes už slyšel kdekdo, přesto vzbuzují stále vzrušení a obdiv.

Jak tulipány pěstovat vám prozradí zkušená zahradnice a autorka videopříspěvků z YouTube kanálu Zahrada – Pěstování s Dany, respektive Zahrada pro zdraví.

Zdroj: Youtube

Sázení cibulek tulipánů

Sázení tulipánů a dalších cibulovin není nijak náročné. Ideálně sázejte za suchého počasí a do hloubky, která je dvojnásobkem velikosti cibulky. Proč je dobré takovou poučku znát? Cibulovin je samozřejmě celá řada a jednotlivé druhy se významně liší velikostí cibule. Modřence nedosahují velikosti tulipánů. Tulipány nepředčí velké cibule hyacintů. Podle velikosti cibule zvolte hloubku. Můžete také zasadit na stejné místo, ale do jiné hloubky, různé druhy cibulovin.

Cibule sázíme špičkou vždy nahoru. Pokud se obáváte zahnívání nebo už při výsadbě víte, že bude záhon brzy čelit bohatým srážkám, cibule můžete preventivně ošetřit fungicidem. Některé kupované cibule jsou již mořené, jiné si můžete ošetřit doma sami, a to jak kupovaným přípravkem, tak například přesličkovým výluhem. Také ten je silně protiplísňový a zahradníci jej k těmto účelům používají již po generace.

Zasazenou cibulku stačí jen přihrnout hlínou, a pak už se můžete těšit na jaro, kdy se objeví první lístky.

Velký prostor dává možnost výsadby oslnivých ornamentů z tulipánů a dalších na jaře kvetoucích květin.

Tulipánům sluší ornamenty

Než se ale vrhnete na sázení, určitě promyslete, jak by měl záhon vypadat. Rozhodně volte slunné stanoviště, ideálně chráněné před větrem.

V našich zahrádkách jsou bohužel tulipány často smutnými solitéry, které sporadicky ční v různých koutech pozemku. Barevné a poměrně velké květy tulipánů vynikají na velkých prostranstvích a jistě si vybavíte snímky z parků či polí v Nizozemsku, kde jsou často pěstovány v pruzích nebo obrazcích podle barev.

Záplava květů je fascinující, stejně tak jako kontrasty mezi barvami. Pokud vás tyto obrazce lákají, můžete si podobnou výsadbu udělat i vy. Nevýhodou těchto až pohádkových ornamentů je fakt, že vyniknou především na větším prostoru. Máte-li jen malou předzahrádku nebo dvorek, výsadbu podobného záhonu bude náročnější naplánovat i dotáhnout do zdárného konce, který bude mít na jaře kýžený efekt.

Tulipány patří i do květináčů

V moderním pojetí zahrádky a okolí domu je však takový ornament už přežitkem, což ale neznamená, že se k vám tulipány nehodí. I když jsou barevné kontrasty zajímavé, můžete zvolit také odstíny téže barvy, vznikne vám krásně sladěný záhon a ti, kdo takovou plochu nemají, mohou směle osázet květináče. Tulipány vypadají skvěle ve všem!

Sluší jim to nejen pospolu ve větším množství, ale také s ostatními cibulovinami i dalšími brzy kvetoucími rostlinami. Kombinujte je s modřenci či narcisy i hyacinty, ale také primulkami a maceškami. Také do květináčů a nádob lze zasadit cibuloviny do různých hloubek a využít tak malého prostoru pro několik různých druhů květin, které se budou vzájemně doplňovat.

Zdroje: redslandscaping.com.au, ngs.org.uk