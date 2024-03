Chcete se dočkat bohaté sklizně brambor? Vsaďte na turecký způsob pěstování, který navíc nevyžaduje mnoho místa.

Není nad domácí brambory, které si sami vypěstujete. Vždy chutnají výrazně lépe než ty kupované. Pokud snad nemáte velkou zahradu nebo se obáváte, že byste se během horkých dní možná nestíhali o brambory dostatečně starat, máme pro vás vychytávku. Zkuste to jako Turci! Jejich metoda vám umožní bohatou úrodu i na malém balkoně a je naprosto jednoduchá.

Jak pěstovat brambory v pytli? Podívejte se na YouTube video na kanálu MiraL52:

Zdroj: Youtube

V čem turecká metoda pěstování spočívá

Jedná se o způsob, kdy brambory pěstujete v nádobách nebo v pytlích. Proto je tato metoda vhodná i do meších prostor jako jsou balkony, lodžie a terasy. Ovšem s oblibou je využívaná i na zahradách. Přináší totiž velmi bohatou úrodu. Jeden keř často plodí až 5 kg domácích brambor.

Nádobu je nutné připravit

Pokud chcete, aby vám ve zvolené nádobě vyrůstala naprosto zdravá rostlina, je nutné ji řádně vymýt a opláchnout ve slabém roztoku hypermanganu. Je jedno, jestli zvolíte plastový kyblík nebo pytel ze stejného materiálu. Na dně vždy vytvořte několik otvorů, aby měla přebytečná voda kudy odtékat.

close info Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete dosáhnout vyšších výnosů, je nutné nechat brambory naklíčit.

Brambory nechte naklíčit

Nejprve vyberte hlízy střední velikosti. Pokud chcete dosáhnout vyšších výnosů, je nutné nechat brambory naklíčit. Rozložte je na světlé místo, kde je teplota 10 až 15 stupňů Celsia. Počítejte s dobou 3 až 4 týdnů.

Odpovídající zemina

Namíchejte si dle objemu zvolené nádoby substrát, který by se měl skládat z 1 dílu zeminy, 2 dílů kompostu a 1,5 hrnku dřevěného popela. Nasypte ho do nádoby do výšky asi 15 cm a vložte 2 až 3 naklíčené brambory. Nakonec zasypte stejným množstvím substrátu.

Brambory vyžadují světlo

Nádoby nebo pytle umístěte nejlépe do lokalit s dostatkem světla a slunečních paprsků. Jakmile rostlina vyroste do výšky zhruba 15 cm, je nutné dodat další substrát. Vyčnívat by měl pouze vrchol rostliny. Postup neustále opakujte, až do doby, kdy bude nádoba substrátem naplněná až pod okraj.

close info Profimedia zoom_in Brambory pravidelně kontrolujte, aby měly dostatek vláhy.

Zálivka a další péče

Brambory pravidelně kontrolujte, aby měly dostatek vláhy. Novou vodu, a to nejlépe předem odstátou, dodávejte až ve chvíli, kdy je substrát skoro suchý. Hnojení v tomto případě není nutné. Na co byste však neměli dvakrát během růstu zapomenout, je ošetření listů. Výborným prostředkem je v tomto případě roztok z dřevěného popela. Rozmíchejte v 1 l horké vody 2 lžíce dřevěného popela a nechte směs 2 až 3 dny odstát.

Kdy sklízet

Brambory je možné sklízet zhruba 2 až 3 týdny po odkvětu a následně po zežloutnutí listů.

Zdroje: www.jakbydlet.cz, www.yemek.com,www.aazdravi.cz