Tužka na zahradě: Budete překvapení, v čem všem vám bude užitečná

Proč by měla tužka putovat ze šuplíku či penálu rovnou mezi zahradnické náčiní? I obyčejné věci, které dosloužily, je možné znovu využít. Tužky jsou navíc zcela přírodní, tedy ty původní, dřevěné s grafitovou tuhou.

Tužka na zahradě

Zatímco k pohodlnému psaní už se krátká tužka nehodí, na zahradě ještě zastane práci. Někdy je prostě potřeba použít právě tužku! Na rozdíl od popisovačů, různých inkoustových nebo barevných per, tužka na slunci nebledne. Potřebujete-li označit štítky či zápichy k rostlinkám, pak rozhodně použijte klasickou obyčejnou tužku.

Zápich se jménem rostliny se běžně dělá ze špachtle, můžete ale použít i seříznutou tužku. Zdroj: Profimedia

Zápichy z tužky na zahradu i do květináče

Pokud jste se rozhodli označit si rostliny zápichy a štítky, pak nejen k popsání se bude tužka hodit. Je to přece pěkně tvarovaný kolík, který ještě využijete jednoduše na zápich. Pokud krásně tence oříznete jednu stranu nožem, vznikne úzký, ale čistý řádek na krátký popis rostliny.

Tužka se hodí i na setí a přesazování

Tužka se také hodí na hloubení jamek při setí a přesazování semenáčků. Jamka po tužce je tak akorát široká na drobná semena zeleniny i květin, které si můžete doma předpěstovat už na konci zimy. Na jamky, jejich zasypání i úpravu terénu do roviny budete potřebovat jemný nástroj. Není důvod pořizovat speciální udělátka, když můžete upotřebit tužku. Stejně tak pomůže při přesazování křehkých semenáčků. Tužkou rostlinky jemně nadzvednete a na novém stanovišti si s její pomocí připravíte dostatečně velkou jamku.

Při přesazování drobných semenáčků se hodí i tužka. Zdroj: Shutterstock.com / withGod

Hodí se na zahradu hoblinky z tužky?

Z dřevěných tužek navíc můžete použít i ořezané hoblinky, které byste jinak vyhodili do koše. Je to přírodní materiál, takže není důvod jej vyhazovat. Můžete jej klidně použít do mulče. Samozřejmě jemné ostrouhané piliny z tužky se spíš hodí do květináče k pokojovce, ale to už je na vás. Je to přírodní nezávadný materiál, a tak ho klidně můžete přidat k rostlinám i do kompostu.

Hoblinky z tužky jsou zcela přírodní materiál. Zdroj: Profimedia

