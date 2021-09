Jaký je nejlepší tvar keřů a stromků rybízu a jak ho docílit řezem větví?

Ruku na srdce, lahodnému koláči odolá málokdo! Rybíz patří mezi velmi oblíbené ovoce nejen u svých konzumentů ale také zahrádkářů. Jedná se o celkem nenáročnou rostlinou, která na vaší zahradě vydrží i několik desítek let. Aby byla úroda stále tak bohatá, stačí každý rok ve správný čas vyříznout přestárlé větve. Jaké jsou zásady tvarování a řezu rybízovníku?

Rybízy patří mezi podstatné zdroje vitamínů a esenciálních minerálních látek. Nejbohatší v tomto směru je černý rybíz, který obsahuje 90 – 250 mg vitamínu C a má významné baktericidní účinky. Odrůdy rybízu jsou navíc téměř nepostradatelné pro výrobu ovocných šťáv, marmelád, kompotů, ovocného vína apod. K dosažení co největší výnosnosti keře přispívá, kromě stanovištních a výživových podmínek, i samotný řez rostlin. Podívejte se, jak na něj!

Nepodceňte čas, kdy se do prořezávání pustit

Pokud si přejete mít keř obsypaný plody, řez si dobře naplánujte. Rozhodně totiž není jedno, kdy se do této akce pustíte. Jestliže byste zasáhli v nevhodnou chvíli, rybízu byste značně uškodili. Rybíz je ve vegetačním klidu v předjaří, a to je právě ideální moment na prořezávání. Vzhledem k tomu, že se u rybízu řez provádí velmi brzy, je nutné dát pozor na to, aby venku již nemrzlo.

Koupili jste si keř, nebo stromek?

Rybíz je možné pěstovat keřovou i stromkovou formou. Častější jsou však keře, a to především díky tomu, že bobulky u keře jsou jednak větší a jednak plodí pravidelně. Má však samozřejmě i své nevýhody, mezi které řadíme především polehávání výhonů. Kromě toho také sklizeň nemusí být zrovna procházkou v růžové zahradě.

Pozor si dejte u černého rybízu, aby vám na keři nezačal zahnívat. Zdroj: yuris / Shutterstock.com

Provádění řezu u keře

V prvním roce života

První rok po výsadbě rybízu byste měli zkrátit jednoleté výhony na tři pupeny. Tento druh řezu proveďte u všech druhů rybízu, tedy jak u černého, tak i u červeného a bílého. To zaručí, že vám vyrostou velmi silné výhony, které jsou nezbytné ke kvalitní koruně.

Ve druhém roce života

Následující rok si pro řez vyberte 5 nejsilnějších a nejlépe rostlých výhonů. Pokud vidíte nějaké slabé a krátké výhony, neváhejte a ustřihněte je těsně u země. V červnu pak přichází čas na zkrácení bočního odrostu, který roste směrem dovnitř. Ten můžete zkrátit asi na 15 cm.

Ve třetím roce života

Třetím rokem byste již na rybízu měli mít pět jednoletých výhonů a naprosto stejný počet výhonů dvouletých a tříletých. Pokud tomu tak je, gratulujeme, pečujete o svůj rybíz přímo perfektně! Jen ták dál.

Tím to nekončí. Následuje udržovací řez

Práce ještě pokračuje! Je třeba udržet rovnovážný stav mezi růstem a plodností, a proto je provádění udržovacího řezu velmi podstatné. Ovšem tady pozor! Tento řez se totiž už liší podle typu rybízu, který pěstujete. Pokud máte na zahradě rybíz červený nebo bílý, bude třeba odstranit výhony čtyřleté, případně pětileté, a to těsně u země. U černého rybízu je tomu trochu jinak! Po poslední sklizni je třeba řezem odstranit větve již tříleté. Pokud byste je totiž na keři ještě nechali, mohli byste další rok zaplakat. Vaše úroda by značně poklesla a plody by navíc byly mnohem menší.

Červený rybíz je nejkyselejší, ale také nejoblíbenější Zdroj: Chatham172 / Shutterstock

Provádění řezu u stromku

Pokud si vyberete rybíz ve formě stromku, rozhodně neprohloupíte. Jeho plody totiž bývají mnohem větší, než je tomu u rybízu pěstovaného formou keře. Jeho bobule dozrávají stejnoměrně, což vám značně zjednoduší sklizeň. U této formy rybízu je nutné dát si pozor na to, aby vám příliš nezhoustla koruna. Následně je také důležité pravidelně odstraňovat podrost a podnože. Nevýhodou může být, že kmínek stromkového rybízu nutně potřebuje oporu. Jeho životnost je navíc oproti keři kratší, a jak postupně stárne, zmenšují se i jeho plody a nejsou ani tak chutné. I v případě, že mu věnujete maximální péči, nebude nejspíš žít déle než 8 až 12 let.

