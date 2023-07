Tygřice: Jejich květy podobné orchidejím oslní všechny vaše sousedy

Napadlo vás někdy, že byste na své zahradě mohli chovat divoké šelmy? Věřte, že to jde. Tedy v přeneseném slova smyslu. Řeč je o tigridiích, česky tygřicích pavích, nádherných rostlinách, jejichž nebývalé exotické kráse se vyrovná jen máloco. Zasaďte si exotické krásky a oslňte sousedy!

Impozantní kráska pochází původem z jižního Mexika, Guatemaly a Peru. Cestu do Evropy si našla až v 16. století a její krásu rozšířili k ne příliš velkému překvapení zdatní holandští zahradníci. Dnes už nepatří mezi vzácnost, můžete tak její divoký temperament obdivovat i na své zahradě. Její pěstování není těžké, i když je potřeba dodržet pár zásad, abyste si mohli nevšedních květů užívat co nejdelší dobu od června do září.

Ozdoba léta

Při správném pěstování tygřice kvete prakticky celé léto. Teplé počasí jí svědčí. Ostatně i díky tomu, že z teplého podnebného pásu pochází.

Jaké zásady při jejím pěstování musíte dodržovat, abyste se dočkali nádherných květů? Podívejte se ve videu:

Tygřice milují prokypřenou a humózní půdu. Zároveň jim najděte teplé a slunné stanoviště. Ačkoliv se to nemusí zdát, potřebují pro svůj růst dostatek vláhy. Na konci sezóny, tedy v polovině října, hlízy tygřic z půdy vyjměte. Odstraňte nadzemní část a nechte oschnout asi při teplotě 18 stupňů Celsia. Skladujte buď v písku, nebo v rašelině na suchém a zároveň chladném místě.

Květy tygřic jsou skutečně skvostné. Zdroj: 123rf

Nádherná podívaná

Tygřice upoutá pozornost na první pohled. Květy jsou více než atraktivní a někteří zahradníci je přirovnávají ke květům orchidejí. Jsou podobně křehké a mezi tygřicemi najdeme skoro celou barevnou paletu. Dosahují průměru až 15 centimetrů. Výrazná je i vnitřní kresba. Zajímavé však je, že každý květ kvete pouze jeden jediný den.

Nádherná podívaná tak začíná vždy dopoledne a během dne, večer se dějství uzavírá spolu s květem. Nemusíte se ale bát, že byste si užili rostlinu jen jeden den. Tygřice mají tolik květů, které vás svým představením potěší napřeskáčku, takže skutečně jejich krásu budete obdivovat celé léto.

Skvěle se hodí k jemným lobelkám. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Co k nim?

Tygřicím svědčí výsadba ve skupinách. Můžete je kombinovat s letními cibulovinami, s nimiž se budou krásně doplňovat. Skvěle budou vypadat ve společnosti lobelek a s vitálkami zase vytvoří nádherný kontrast

