Udělejte to a krtků se zbavíte za pouhé 3 dny

Kateřina Jelínková 3. 9. 2024 clock 4 minuty video

Kdo z nás by neznal pohádky o krtečkovi a nepamatoval by si díl, kde se zahradník snaží “zničit krtka”. V podobné situaci se může ocitnout každý zahrádkář, a tak se jistě hodí několik dobrých rad, jak se s těmito zvířátky domluvit na opuštění vašeho pozemku. Podívejme se, jak na to.

Krtka nemusíme rovnou lovit, nebo dokonce likvidovat, určitě bude stačit, když se nám podaří znepříjemnit mu život a on se bez většího odporu odebere na jiné místo (možná na sousedovu zahradu, ale s tím těžko něco uděláme). Co bychom si měli uvědomit? Další nápady najdete na videu od Agro CS na youtube: Zdroj: Youtube Kořeny jsou v ohrožení Krtek je škůdce, který si hloubí svoje chodby pod povrchem, ale ne zase tak hluboko, aby svojí činností nepoškozoval kořeny rostlin. Navíc může některé naše výpěstky přímo poškodit, i když se na rozdíl od hraboše živí jen živočišnou stravou. Jestli ale po něčem intenzivně touží, tak je to klid k životu. A právě v tom bude síla první možnosti, jak mu jemně naznačit, že není na zahradě vítaným hostem. Plašič můžete koupit, nebo vyrobit Na trhu je velké množství různých plašičů nejen na krtky, ale i ostatní podobné škůdce, které pracují na principu vydávání pro zvířata nepříjemného zvuku. Kdo by chtěl žít v neustálém nesnesitelném ruchu? A tak se i krtek raději přestěhuje do většího klidu. Velmi účinný odpuzovač krtků si ale můžeme velmi snadno vyrobit také doma z materiálu původně na vyhození. Tyč a "petka" Potřebovat budeme jen kovovou tyč, kterou zapíchneme do země v místě, kde předpokládáme trasu krtčích podzemních cestiček. Na tyč navlékneme PET lahev, které je třeba uříznout dno a ze zbytku spodní části vytvořit jakýsi vrtulníček. Horní část necháme tak, jak je a na tyč pak lahev navlékneme tak, aby se víčko dotýkalo její horní plošky. Tím je plašič hotový - jakmile zafouká vítr, lahev se roztočí, nebo alespoň pohne a kovovou tyč jemně rozvibruje. I neznatelný pohyb pak v podzemí způsobí rámus, který krtek nevydrží. Ještě účinnější tento systém bude, když na lahev přivěsíte na provázky například pár korálků, které mohou o tyč cinkat. close info shutterstock.com zoom_in Krtek na zahradě není vítaným hostem Krtek má citlivý čumák Kromě zvuků jsou krtci citliví také na některé pachy. Jde třeba o česnek, cibuli, nebo ricinový olej. Pár kapek oleje, případně rozdrcený stroužek česneku nebo pár koleček cibule, které umístíte do krtiny, rychle splní svůj účel. Podobného účinku kupodivu dosáhneme také vložením několika lidských vlasů do krtčího obydlí. Predátoři krtka odradí Dobrou obranou proti zabydlení se krtka na zahradě je chov jejich přirozených predátorů. Některá plemena psů krtky doslova nesnášejí, na druhou stranu zase riskujeme zničení pozemku, který místo znehodnocení krtinami zničí pes v honbě za škůdcem. Nicméně, sám krtek se nebude zdržovat v místech, kde mu takový útok hrozí. Mnohem vhodnějším “řešením” je kočka, která se postará hlavně o krtka, který se odvážil vylézt z nory na noční výlet. Navíc stejně jako v případě psa, i přítomnost kočky a jejího pachu na zahradě by měly být pro krtka dostatečnou výstrahou. Starejte se o zahradu Jako v případě mnoha jiných škůdců i přítomnost krtka na zahradě může být důsledkem zanedbané péče o pozemek. Proč? To je jednoduché, zvířata nedělávají rozhodnutí, která nejsou k jejich užitku. Na upravené zahradě, o kterou se staráme, pravděpodobně nenajdou tolik potravy, jako na zahradě, o kterou se nikdo léta nestaral. A tak raději udržujte nejen záhony, ale i trávníky v dobrém stavu a budete mít zase o trochu větší naději, že se tihle malí, roztomilí, ale nechtění hosté u vás neusadí. Související články close Zahrada Vysaďte tyto rostliny ještě dnes, aby byla vaše zahrada zcela bez krtků close Zahrada Jak se zbavit myší v zahradě: Pomůže česnek i obyčejná bezinka. Jak? Zdroje: www.denik.cz, www.marthastewart.com, www.gardenbenches.com

