Únor je důležitý měsíc pro vaši zahradu. Co všechno byste teď měli udělat?

Máte všechno na zahradě nachystané na jaro? Pokud vám to počasí dovolí, můžete nejen chystat záhony, ale také zbavit se přezimujících škůdců nebo předpěstovat si zeleninu a okrasné květiny. Co všechno dělat v únoru na zahradě?

Zdá se vám únor ještě příliš chladný? Chyba!

Nejchladnější měsíc roku už se pomalu chýlí ke konci a přichází únor. Máte-li vlastní zahradu či předzahrádku nebo snad malé políčko, už se určitě celí netrpěliví chystáte na novou sezonu. Únor je měsícem, kdy se můžete začít připravovat právě na příchod jara různou údržbou.

I když je stále hodně zima a často se mohou vyskytovat srážky, pokud vám to počasí dovolí, vyrazte do zahrady alespoň na obhlídku a popřemýšlejte, které práce jste loni nestihli, a ještě by rozhodně stálo za to dotáhnout je do konce.

V únoru můžete dodělat, co jste nestihli na podzim a chystat se na jaro. Zdroj: Shutterstock

Kde s únorovými pracemi začít?

Podívejte se na toto velmi informativní video, které provází veškerými pracemi a přípravami, které můžete v únoru na zahradě provádět:

Půda, spící zeleň i budoucí úroda vás již volají

Například příprava půdy na následující sezonu. Na konci podzimu či začátkem zimy se u nás typicky záhony přerývají, plejí a naváží se vrstva čerstvého organického hnojení. Čerstvý kravský či koňský hnůj pak má dostatek času na záhonu vyzrát. Tolik času ale teď už nebude, proto jestli chcete přidat hnůj, pak už se zaměřte na hnojiva již vyzrálá či průmyslová. Nicméně organická hnojiva jsou základem pro kvalitní půdu a pěstební podmínky.

Pokud jste tak neučinili, máte ještě čas přeházet kompost.

Přeházejte kompost, pokud to ještě nemáte hotové. Zdroj: Profimedia

Také je možné prořezat zeleň, která nekvete na starém dřevě. únor je dobrým měsícem pro prořezávání stromů a keřů, protože jsou v klidovém období a snáze se zotaví po zásahu.

Pokud vystoupají teploty nad 10 °C a je nevětrný suchý den, můžete se také rozhodnout pro aplikaci předjarních postřiků, které mají za úkol zlikvidovat přezimující škůdce. Nutné je věnovat pozornost nejen koruně stromů, ale také kmenu, v jehož kůře se často škůdci schovávají před zimou.

V zimě můžete prořezat některé stromy a také keře, které nekvetou na starém dřevě. Zdroj: Profimedia

V únoru začněte s předpěstováním letniček i zeleniny

Můžete se také vrhnout na předpěstování letniček, bylinek i zeleniny. Začněte například vysévat pod sklo aksamitníky, jiřiny, krásnoočka, ale i další jako měsíčky, petúnie, povijnice, sléz, stračku, echinaceu i rudbekie, bazalku či majoránku.

Kedlubny, květáky a brokolice je možné také začít piplat ze semínek, stejně jako rajčata, papriky, lilky a saláty či okurky, ale ty potřebují buď parapet vašeho okna nebo vytápěný skleník. Do pařeniště nebo skleníku se nebojte vysít ředkvičky, mrkev či celer a špenát, které tam přečkají i chladnější dny.