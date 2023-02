Je ideální čas vysévat letničky! Tyto jsou prakticky bezúdržbové, ale nádherné

Těšíte se už? Sezona letniček právě začíná, a to jejich předpěstováním. Nevíte ještě, čím letos osvěžíte zahradu, balkon nebo terasu? Letniček je celá řada a některé jsou docela bezúdržbové. Začněte s předpěstováním už v únoru. Které nenáročné letničky vysít už teď?

Nenáročné letničky do vaší zahrady

Znáte bezúdržbové letničky dobře? Nenechte se tím libivým slovem zmást a ukonejšit. Každá rostlina potřebuje specifické podmínky a péči, jen tyto rostliny patří k těm méně náročným, náchylným a čas od času vám nějaký průšvih prominou.

Připravte se náležitě na novou sezonu a vypěstujte si vlastní sazenice letniček. Zdroj: Profimedia

Problémy s výsevem a předpěstováním

Potýkáte s problémy a semínka vám neklíčí? Podívejte, co na toto téma radí odbornice. Pro předpěstování není důležitá jen teplota a dostatek vláhy, nutný je i přístup vzduchu a dostatek světla.

Zkušená zahradnice ve videu radí, nač si dát pozor a kde může být kámen úrazu.

Únorový výsev letniček

Které krásné letničky patří k méně náročným? Jsou to například všudypřítomné afrikány čili aksamitníky, ale mnohé další. Jsou to všechny ty, které jsou obvyklé v městské výsadbě, protože zkušení pracovníci pečující o městskou zeleň a parky vědí, že právě tyhle krásky vydrží, i když jsou to letničky.

Ani nad afrikány není dobré ohrnovat nos. Tyto nenáročné letničky jsou velmi obsáhlým druhem, který zahrnuje mnoho zajímavých variant. Můžete si tak vybrat různou výšku, plnost a barevnost květů.

Afrikány čili aksamitníky jsou krásné i oblíbené. Zdroj: Shutterstock.com / Elena Odareeva

Nízké slunečnice nebo kopretiny vám budou připomínat letničky paprskovka čili osteospermum či gazánie zářivá. Tyto velmi podobné rostliny jsou původně z oblasti jižní Afriky. Starat se o ně musíte, ale v samozavlažovacím květináči jim bude hej! A ozdobí vám jakékoli i docela malé prostory poměrně velkými květy na nízkých rostlinách.

Paprskovky lze předpěstovat doma v pokojových teplotách v období od února do března. S výsevem gazénií počkejte ještě dva týdny do března.

Paprskovka čili osteospermum je jako koberec kopretin. Zdroj: Profimedia

Mezi oblíbené letničky patří také petúnie, ale s jejich nenáročností je to sporné. Nicméně toužíteli-li po nich, rozhodně je vysejte už v únoru.

Víte, že i okrasný mák si můžete předpěstovat od února a není jen bílý nebo červený? Vyberte třeba islandský mix, nezvykle střapatý a dvoubarevný mák setý „Danish Flag“ nebo fantastický „Rose Feathers“. Máky se vám pak budou šířit samovýsevem a nejen to. Budou zdobit i makovicemi po odkvětu.

Barevná směs máku 'Island mix' Zdroj: Profimedia

Chcete zajímavou letničku, na které si můžete i pochutnat? Zkuste pěstovat nenáročný brutnák. Má drobné modré kvítky a je to velmi bujná a vysoká rostlina, která dosahuje až jednoho metru a pokvete od června do září modrými hvězdičkami.

Květy brutnáku jsou krásné i jedlé. Zdroj: ueuaphoto / Shutterstock.com

Nepřehlédněte ani slaměnky! Jsou to velmi vysoké letničky, které se hodí nejen k řezu, ale také na sušení.

Slaměnky se v zahradách často nevidí. Zdroj: Profimedia

Mezi nenáročné letničky patří také měsíček lékařský čili Calendula. Měsíček je dobře známá a oblíbená rostlina, která je nejen pěkná, ale například se doporučuje i k doprovodné výsadbě do zeleninových záhonů. Měsíček totiž odrazuje některý škodlivý hmyz, a přitom láká opylovače.