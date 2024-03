close info Profimedia / Profimedia

Kateřina Jelínková 8. 3. 2024

V záplavě supermarketové zeleniny je téměř jisté, že vždy seženeme právě to, co potřebujeme. Stále více lidí ale znovu dává přednost vlastním výpěstkům, které dozrávají až do posledního dne na keři nebo na stromě pod slunečními paprsky. Jak připravíme ty nejlepší podmínky například pro rajčata?

Rajčata jsou zelenina, i když se mnozí mylně domnívají, že jde o ovoce. Tuto domněnku možná způsobuje fakt, že rostou na keřích, a nikoliv v zemi nebo přímo u země, jako například ředkvičky či okurky. Tato otázka je ale podružná ve chvíli, kdy se budeme snažit zajistit si na léto tu nejlepší a nejbohatší úrodu rajčat, které můžeme sklízet v průběhu celých prázdnin, a dokonce ještě déle. Naučte se správně pěstovat rajčata, třeba podle videa na youtube, které vám nabízí Zahrada pro radost: Zdroj: Youtube Postarejme se jim o podmínky Rajčata, jako každé rostliny, potřebují pro svůj růst, kvetení a dovedení plodů k plné zralosti ideální podmínky. Je proto dobré vědět, čím jim máme ve které fázi růstu přilepšit, abychom společně s přírodou dosáhli těch nejlepších výsledků. Nejprve bude třeba si uvědomit, že jde o rostliny skutečně hodně náročné na dostatek živin v půdě a jejich poměr. Proto je jistě ideální, když zahrádkář dobře zná výživové poměry na své vlastní zahradě, aby se jim mohl přizpůsobit při následném přihnojování. Jde hlavně o dusík, draslík a fosfor, přičemž každý z těchto prvků je nejužitečnější v jiné vegetační fázi rostliny. Dusík jako základ - kompost dobře poslouží Po zasazení potřebujeme, aby rostlinka v první fázi zesílila a měla tak později dostatek síly k dalšímu růstu, květu a tvorbě plodů. K tomu jí pomůže dusík, který do půdy vpravíme buď ještě před výsadbou v podobě kompostu, nebo jej dodáme později, protože jeho nedostatek by mohl vést ke žloutnutí listů. Jakmile tedy zpozorujete první varovné příznaky změny barvy, je třeba urychleně zasáhnout. close info Shutterstock.com zoom_in Kompost je pro rajčata požehnáním Zakopejte do půdy banánové slupky Dalším prvkem, který budou rajčata nezbytně potřebovat, je fosfor. Ten podporuje rostliny hlavně ve fázi nasazování květů, při samotném kvetení a tvorbě plodů. Bez květů se plodů zkrátka nedočkáme. Jak dostat do půdy dostatek fosforu? Můžeme jej samozřejmě koupit v obchodě jako speciální hnojivo, ale milovníci banánů si mohou takovou investici ušetřit. Bude totiž stačit, když banánové slupky rozdrtí a vpraví do země v blízkosti rajčat. Dáváte-li slupky na kompost, máte ještě o starost méně. Při hnojení pozemku před výsadbou tak zajistíte rajčatům i tento důležitý prvek. Posypte zeminu popelem Rostliny jsou silné, krásně a bohatě kvetly, a nyní chceme, aby na nich také dozrály velké a vynikající plody. K tomu bude potřeba dostatek dalšího prvku, kterým je draslík. Do půdy jej dodáme například v podobě popela z dřevěných briket, který jsme si schovali ze zimního období. I rajčata si ráda dají kávu Ideálním trikem, který zajistí rajčatům všechny potřebné prvky najednou, je shromažďování kávové sedliny, kterou posypeme zeminu kolem rajčat dvakrát v průběhu vegetace. Do půdy tak s každou zálivkou vpravíme další dávku dusíku, fosforu i draslíku. Kávovou sedlinu, stejně jako banánové slupky nebo popel z dřevěných briket, můžeme samozřejmě dávat také na kompost. Jak je zřejmé, získáme tak skutečně ideální komplexní hnojivo, které připraví ještě před výsadbou rajčatům ty nejlepší podmínky. Příprava se vám vrátí v dobrých rajčatech A ještě jedna rada na závěr: než půjdete sázet rajčata na záhon, nelitujte práce a zryjte jej skutečně do hloubky. Důkladná příprava pozemku se vyplatí. Poslední pravidlo pak říká, že před zmrzlými, tedy před polovinou května, rajčata na záhon rozhodně nepatří. Související články close Zahrada Březen ve skleníku: Připravte si půdu, zničte škůdce a zasejte právě tyto plodiny video close Zahrada Jaké jsou nejnebezpečnější choroby rajčat: Tady je návod, jak se chránit video Zdroje: magazin.specialnizahradnictvi.cz, www.gardena.com, www.ledmegrow.cz, gardening.org

