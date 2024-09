Kdy už bude chladněji? Nespoléhejte na to, že teploty půjdou strmě dolů, i podzim může být velmi teplý. Raději promyslete, jak zalévat úsporně a dát rostlinám potřebnou vláhu bez zbytečných ztrát.

Jak úsporně zalévat?

Zalévání dešťovou vodou k minimalizaci používání vody pitné je nejen chytrý nápad, ale dnes také již nutnost. Především pokud máte pozemek větší a pěstujete nejen záhonek růží, ale také ovoce a zeleninu, máte stromy, květiny i bylinky, pak nezbývá než investovat do nějakého sběrníku, sudu či nádrže, který dešťovku zachytí.

Optimalizace zalévání a úspora však nespočívají jen v tom, odkud takto voda pochází. Nebeská je zadarmo, ale nakládáte s vodou opravdu úsporně?

Jednoduchý tip má pro vás také David Domoney, který se s vámi ve zkratce podělí na stejnojmenném YouTube kanálu, z čeho můžete udělat zavlažovací sytém.

Zdroj: Youtube

Zavlažovací systémy nejsou nijak komplikované

Koupit dnes zavlažovací sytém od A do Z není nic těžkého a různé obchodní doby a hobby markety nabízejí sice neznačkové, nicméně stejně dobře funkční závlahové systémy včetně zahradních počítačů, hadic i rozprašovačů.

Použití takovýchto jednoduchých systémů spočívá v tom, že máte hadici napojenou na vodovod nebo kohoutek nádoby na dešťovou vodu. Hadice se odtud line kolem každé rostliny ve vašich záhonech až tam, kam dosáhne.

Systémy lze na sebe napojovat spojkami k tomu určeným. Nicméně pozor. Velmi dlouhá zavlažovací hadice nemusí mít dostatečně vysoký tlak vody, aby vodu distribuovala až na vzdálený konec vaší zahrady.

close info Trong Nguyen / Shutterstock zoom_in Zahradní počítače nejsou nijak komplikovaná zařízení. Je to časovač na baterky, který otevře přívod vody do rozvodných hadic ve vámi nastavený den a čas.

Mezi kohoutek a hadici je vhodné napojit také zahradní počítač. Je to jednoduché zařízení na baterky nebo solární pohon, které má po většinu dne záklopku uvnitř zavřenou, a proto voda neodtéká.

Ve vámi nastavený čas a den se záklopka otevře na požadovaný počet minut, a pak se zase zavře. Hadice se naplní vodou a tam, kde jsou dírky a případně na nich napíchnuté rozprašovače, se začne voda rozstřikovat nebo pomalu vytékat.

Až budete takový systém pokládat, napřed vše nainstalujte, hadici uložte tam, kde chcete, aby byla a jako poslední dělejte dírky až u každé konkrétní sazenice nebo stromku, aby bylo zavlažování co nejefektnější a úsporné.

Když jednou proniknete do zázraku zavlačovacích systémů, uvidíte, že nejde o nic složitého, nicméně občasná kontrola je nutná a nestačí systém jen zavést a spoléhat na něj do nekonečna. Především na podzim musíte pamatovat také na to, že vodu je třeba vypustit, aby mráz celý systém nezničil.

Kromě kapénkové závlahy řízené vaším vlastním nastavením, existují také sofistikovanější systémy, které využívají informací o aktuálním počasí a řídí se podle teplot i srážkových úhrnů.

Další prostší, ale účinné způsoby, jak úsporně zalévat

Praktické a vyloženě primitivní jsou například neglazované hliněné nádoby zapuštěné do záhonu. Prosakováním vody zevnitř ven mají rostliny v okolí možnost vláhu čerpat. Jde o velmi starý způsob, který používají farmáři v oblasti Číny, střední Ameriky nebo severní Afriky.

Nádoba nazývaná olla je také výraz z arabštiny pro hliněnou baňatou nádobu s úzkým hrdlem. Dnes se však pojem rozšířil po celém světě a někdy je také vyslovován jako „oja“.

Díky použití těchto nádob farmáři dokáží ušetřit až 70 % vody v porovnání s běžným zaléváním. Olla je zásobník na vodu, který lze také kombinovat s automatickou závlahou, a pak není třeba plnit hliněné nádoby manuálně, ale přímo závlahovým systémem.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že k šetření vodou značně přispívá i mulčování povrchu, stejně jako výběr samotných rostlin. Nejenže je vhodné používat původní druhy, které jsou na naše podmínky přizpůsobené, ale nyní můžete zauvažovat také o rostlinách, které jsou uzpůsobeny k růstu v podmínkách sušších a teplejších. V některých jihomoravských oblastech jsou úspěšně pěstované i olivy či jiná středomořská zeleň.

Zdroje: fajntip.cz, diyncrafts.com