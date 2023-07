3 smrtelné hříchy při uvazování rajčat k tyči. Děláte je taky? Jde vám o úrodu

Jaké tři nečastější chyby dělají zahrádkáři při vyvazování rajčat? Víte, jak na to a jak na vyštipování zálistků? Není to nic složitého, přesto se můžeme často setkat s nevhodnými způsoby péče o rajčata i další plodiny.

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, farm-cs.desigusxpro.com

Jak se starat o rajčata?

V létě už jsou rajčata zakořeněná a bujná. První z nich se začínají červenat a první pořádná sklizeň už je na spadnutí. Nyní je nutné pokračovat v péči, zalévat a případně mírně přihnojovat, ale také kontrolovat růst. K tom patří nejen vyvazování, ale také zbavování rostlin zálistků.

V Zahradě pro radost vás naučí, jak správně vyštipovat zálistky u rajčat. Nenechejte rostlinu zbytečně vysílit a zbavte ji zálistků, které jsou jen zelené, ale plodit nebudou. Takhle by to mělo vypadat.

Vyvazování rajčat je nezbytné

Rajčata jsou u nás velmi často pěstovaná, ať už na zahradách nebo balkonech, a ač by se mohlo zdát, že jsou zkušenosti zahrádkářů bohaté, čas od času každý šlápneme vedle.

Už jste také slyšeli názor, že když to roste na poli bez opory, pak určitě není potřeba starat se ani na zahradě? To by se dalo ještě říci o okurkách, ale jen některých. V případě rajčat to skutečně neplatí, zeptejte se v zahradnictví. I tam pěstují rajčata na oporách z provázků nebo u jiných struktur.

Správné vyvázání zajistí, že rostliny budou mít dostatečnou oporu a nebudou se lámat pod tíhou plodů. Bohužel, mnoho zahradníků dělá chyby, které mohou negativně ovlivnit růst i sklizeň, a to je určitě škoda.

Jaké chyby zahrádkáři nejčastěji dělají? Zdroj: NinaMalyna / Shutterstock

Chyby ve vyvazování račat

Se kterými chybami ve vyvazování se můžete nejčastěji setkat? Neděláte některé?

Jednou z nejčastějších chyb je vyvazování rajčat příliš pevně k opoře. Pokud se provázek zařízne do stonku rostliny, omezí proudění živin a vody. Zároveň je v tomto místě rostlina náchylná ke zlomení, plísni či případně i k zahnívání. Navíc rostlina sílí a i do zdánlivě dostatečně velkého oka může až prorůst.

Zahrádkáři se docela zbytečně obávají příliš tvrdého provázku i volného úvazku. Úvazek okolo tyčky nebo opory může být pevný, ale okolo rostliny velmi volný. Oko kolem rajčete může být stejně velké jako kroužek, který vznikne, když spojíte palec a ukazováček. Pokud vám řeznický nebo silnější režný provázek nevyhovuje, nastříhejte pruhy z látky nebo použijte staré nastříhané silonky. Existují také speciální kolíčky na přichycení rajčete k opoře.

Správná technika vyvazování je klíčem k úspěšnému růstu rajčat. Pravidelně kontrolujte výšku rajčete i nutnost jej přivazovat. Určitě poznáte, kdy je potřeba rostlinu znova přivázat, obvykle je to vhodné po 20 cm.

Pamatujte, že nejde jen o období, kdy dozrávají plody. Rajče v našich podmínkách musí rychle růst a mít co nejlepší podmínky ke zrání plodů. Za poměrně intenzivní péči se vám rostlina odvděčí bohatou úrodou.