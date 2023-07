Rajčata nemusíte uvazovat jen k tyčkám, existují mnohem efektivnější metody

Jak jsou na tom vaše rajčata? Napřed jim byla zima a teď zas mají málo vláhy? Nebo jste nepřízeň počasí zvládli a už se začínají červenat? Ať už jsou na tom jakkoli, rajčata musejí mít nějakou oporu, ale jde to i bez tyčí!

Zdroje: chalupari-zahradkari.cz, farm-cs.desigusxpro.com

Co trápí rajčata v létě?

Co ještě by vás mohlo překvapit? Rajčata rozhodně potřebují zalévat, především v době, kdy nemají dostatek vláhy od přírody. Občasné přihnojování, zbavování zálistků či odstraňování listů blízko u země je vhodně, stejně jako kontrola rostlin. Stejně jako jiná zeleň i rajčata trpí na některé škůdce či nemoci.

Kontrolou plodů můžete také narazit na poškozené plody. Mnozí se domnívají, že takové plody postihla plíseň nebo jiná nemoc, ale jde vlastně „jen“ o deficit vápníku. Vůbec to ale nemusí znamenat, že ho málo v půdě.

Rajčata potřebují vyvázat

Rajčata rostou rychle, ale jsou velmi křehká. Vyvázání je vhodné nejen proto, že je k rostlině dobrý přístup a opora ji udrží nad zemí, ale jde také o prevenci onemocnění, plísní a zahnívání, ke kterému poléhavá či zlomená rostlina nutně bude inklinovat.

Rajčata potřebují oporu, kterou jim může nabídnout tyčka, ke které by měla být volně uvázaná. Vyvázat můžete rajčata nejen režnou šňůrkou, ale také silonkami, které jsou měkké, a proto se zahrádkáři neobávají přílišného zaškrcení, existují však také různé typy kolíčků. Jsou však i další varianty, jak poskytnout rajčatům oporu.

Vyvazování rajčat se můžete vyhnout volbou nízkých keříčků, které plodí drobné plody. Zdroj: Shutterstock

Spirála a mřížka

Obdobou tyčky je spirála nebo jinak pokroucená tyč, do které rajče proroste nebo stonek a větvičky vpletete vy.



Rajčata lze ale také pěstovat u mřížky podobně jako okurky nebo cukety. K mřížce můžete rajčata vyvázat, i v tomto případě dobře prorostou.

Na provázku

Pokud pěstujete rajčata v prostoru, který má strop nebo pod jinou strukturou, kde můžete přivázat a spustit provázek, stačí k vyvázání jen samotný provázek. Dělá se to to tak, že od stropu spustí dvě šňůrky, které vypnete a přivážete k rostlině jen kousek nad zem, ještě šikovnější je přichycení provázku do země skobou.

Do spuštěné dvojité šňůrky můžete pak stonek rajčete jednoduše vplétat a díky občasnému překřížení provázků bude dvojitá šňůrka dostatečně pevná opora, která rajče udrží a nabídne růst až do stropu skleníku nebo k opoře, kde je provázek uvázaný.

Stejně tak je možné vést provázky jen horizontálně a nechat rostlinu prorůst. Zdroj: Profimedia

Jednoduše řečeno, je to jen na vás, zda rajčeti dáte provázky nebo jinou strukturu. V každém případě by měla být opora taková, aby rostlina unesla i dozrávající a těžknoucí plody. Pamatujte, že úvazky musejí být dostatečně volné, aby měla rostlina možnost růst a zvětšovat.