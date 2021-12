Přehled nejkrásnějších keřů kvetoucích v zimě, které můžete mít na vaší zahradě

V zimním období převažuje hnědá nebo bílá barva a příroda tak vypadá trochu monotónně. Mnoho dřevin však ani v klidnějším období roku nespí. Oživte svou zahradu v zimě kvetoucími keři.

Barevné a intenzivně vonící květy v zimě? Ne, nečtete pohádku O dvanácti měsíčkách. V zimě kvetoucí keře nejsou ani hříčkou přírody. Tito rostlinní otužilci pocházejí převážně z oblasti Číny, kde rostou ve vysokých nadmořských výškách. Naše středoevropská zima je pro ně jednoduše mírná. Svými květy vás potěší od listopadu do února.

Kalina bodnanská - Viburnum bodnantense

Tento keř se pyšní drobnými bílými nebo růžovými květy trubkovitého tvaru tvořící hustou kouli. Rostlina dorůstá až do 3 metrů, větve směřují vzhůru. Kalina vykvétá, jakmile teploty klesnou pod 10 °C. Pokud promrznou, opadají. Při každém oteplení však vyraší nové. Keř kvete až do konce března. Kalině vyhovuje mírně kyselá propustná půda a dostatečná zálivka.

Kalina bodnanská (Viburnum bodnantense) Zdroj: profimedia.cz

Lískovníček chudokvětý - Corylopsis pauciflora

Keř s roztomilým názvem pochází z Japonska a vykvétá žlutozelenými kvítky, jež jsou seskupené do malých hroznů s podpůrnými listeny. Z dálky připomínají chmelovou šištici. Lískovníček kvete od března do dubna. Silně aromatické květy voní po sladkých mandlích. Nevadí jim slabý mráz a sníh. Keř potřebuje mírně kyselou, vlhkou, středně živnou půdu a polostinné místo.

Vilíny - Hamamelis

Dalšími zástupci v zimě kvetoucích keřů jsou vilíny. Vykvétají drobnými střapatými květy, jejichž korunní plátky se v mrazivých dnech stáčejí dovnitř. S teplejšími dny se opět rozvinou. Vilíny kvetou nejčastěji žlutě. Sehnat se však dají i kultivary s oranžovou nebo červenou barvou. Keři se bude dařit na slunném stanovišti s neutrální nebo mírně kyselou půdou s pH 4,5-6,5. Vyžadují dostatek vlhkosti.

Dřín obecný - Cornus mas

Dřín nejčastěji vykvétá během února. Keř má kulovitý tvar a daří se mu na slunci i v polostínu. Květy jsou drobné a mají zelenožlutou barvu. Plody dřínu jsou jedlé, velice chutné a zdravé. Obsahují hodně flavonoidů, provitamín A, vitamín C, pektiny, sacharidy, ovocné kyseliny, minerální látky, jako jsou fosfor, draslík, sodík nebo hořčík a třísloviny.

Jasmín nahokvětý - Jasminum nudiflorum

Jasmín je nízký, poléhavý keř, jehož výhony mohou být dlouhé až tři metry. Květy nakvétají postupně od prosince do února a mají jasně žlutou barvu. Na rozdíl od jasmínu pravého ale nevoní. Nejčastěji se pěstuje na zídkách, čímž skvěle doplní sytě zelený břečťan. Jasmín ocení písčitohlinitou zeminu. Roste v kyselé i zásadité půdě.

Jasmín nahokvětý připomíná v době květu žlutý vodotrysk. Zdroj: Arunee Rodloy / Shutterstock.com

Višeň chloupkatá - Prunus subhirtella

Květy višně se objevují od prosince do března. Mají sladkou bílo-růžovou barvu. Strom dorůstá do výšky 4 metrů. Díky své košatosti však připomíná keř. Višni se daří v hlubší propustné půdě, která bývá středně vlhká až mírně suchá. Ocení slunné stanoviště a závětří. Mladá rostlina špatně snáší mrazové kotliny a dlouhodobě zamokřenou půdu. U dospělého stromu se uvádí mrazuvzdornost do -29 °C.

Zdroj: www.floranazahrade.cz, www.dumazahrada.cz, www.zahradkarskaporadna.cz