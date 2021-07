Vazelína je skvělý ochránce zahrady proti slimákům i mravencům. Jak ji použít?

Vazelína dokáže dělat divy nejen s naší pokožkou, ale je prospěšná i na zahradě. Máme pro vás devět tipů, jak jí můžete na své zahrádce použít.

Možná máte kelímek vazelíny doma a používáte jí třeba na vysušené ruce. Na naší pokožce působí blahodárně, to asi víte. Můžete si s ní mazat popraskané rty, zklidní kůži po holení, odstraní šminky, léčí drobné ranky nebo zaceluje roztřepené konečky vlasů. Ale že by se s ní dalo něco užitečného dělat na zahradě? Zní to trochu podivně, ale je to tak.

Ochrana před rzí

Udržujte vaše zahradní pracovní náčiní (například zahradnické nůžky) v neustálé kondici tím, že po práci nanesete vrstvu vazelíny na čepele a hrany.

Zbavte se mravenců

Zbavte se mravenců

Vazelína se dá použít doma i venku. Vyčmuchejte jejich cestičky, vstupní vchody do domova a mázněte jim tam vazelínu.

Udržujte svou pokožku zdravou

Po práci na zahradě si vaše ruce zaslouží péči. Tu jí zajistíte nanesením vrstvičky vazelíny a vaše ruce budou jako v pokojíčku.

Oživte umělé květiny

Pokud tedy nějaké máte. Zašlé umělé květiny, které se už chystáte zlikvidovat, namatlejte vazelínou a vyhazov si rychle rozmyslíte.

Chraňte stromy

Chcete-li ochránit stromy a rostliny před armádou mravenců nebo jiných hmyzáků, naneste širší vrstvu vazelíny kolem kmene nebo stonku. Pozor, vyhněte se aplikaci na listy!). Opakujte každé 4 dny.

Houpačka bez vrzání

Vržou vám dveře nebo zahradní houpačka? Mázněte k pantům trochu vazelíny a už vás při houpání nebude nic budit.

Štípance

Jste vysátí od komárů, bodla vás vosa nebo jste pracovali bez rukavic s břečťanem (můj případ o víkendu)? Vazelína to zařídí a rychle se vám uleví.

Slimáci nemají rádi cestování po kluzkém a slizkém povrchu

Zbavte se slimáků

Vazelínu smíchejte se solí a rozmažte na místa určení. Slimáci nemají rádi cestování po kluzkém a slizkém povrchu (ale to, že jsou samotní slizcí, to jim zjevně nevadí). Jestli najdete slimáka v květináči, nekompromisně namažte květináč! Slimáci se po něm budou krásně klouzat.

Vazelínou na mšice

Tento postup ještě prokázaný není, ale proč to nezkusit…v nejhorším přijdete o pár minut vašeho času. Budete potřebovat žlutý kelímek (žlutá přitahuje hmyz, to jste si možná v létě všimli, když jste si vzali žluté triko), dřevěnou tyčku, připínáček a vazelínu. Na tyčku přiklopte kelímek a upevněte připínáčkem ze shora. Na kelímek rozetřete vazelínu a výslednou past zapíchněte do záhonu.