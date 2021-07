Vážka sní až 100 komárů denně a vyřeší otravný hmyz. Jak ji přilákat na zahradu?

Užíváte si pohodu během letního posezení na zahradě a obtěžují vás komáři? Příroda ví, jak na to. Stačí jí jen podat pomocný prst. Vysaďte ty správné květiny, které přilákají skvělého pomocníka. Je to vážka, která zasadí hlavní úder proti komárům!

Zdroje: www.gardeningsoul.com, www.preparednessmama.com, www.cs.haenselblatt.com

Komár dokáže člověku pěkně pokazit náladu svým nepříjemným pisklavým zvukem. A navíc po něm zůstávají svědící štípance. A tak se mnohokrát zabýváme otázkou, jak se jich zbavit. Jedním ze zajímavých řešení je použít jako návnadu rostliny, které přitahují vážky. A jako bonus? Budete se mít možnost pokochat krásou tohoto okřídleného hmyzu.

Vážky umí zázraky

Pokud jde o kontrolu populace komárů, vážky jsou opravdu důležité. Jedí nejen je samotné, ale i jejich larvy. A protože vážky velice přitahuje vlhké prostředí, není vůbec na škodu mít na zahradě i okrasné jezírko či fontánu.

Rostliny, které vážky milují

Suchozemské rostliny

1. Třapatka srstnatá (Rudbeckia hitra)

Nádherná květina s velkými žlutými květy a oranžovožlutým okem. Pochází ze Severní Ameriky, kde rostou v prérijních společenstvech, na okrajích křovin či příkopů podél silnic. Květy mají složené v úborech a zelené olistění. Listy i lodyhy jsou osrstěné drobnými chloupky. Třapatky preferují slunné místo s dobře propustným substrátem.

Během vegetace je potřeba je přihnojovat 1 až 2x za týden hnojivem pro balkonové rostliny. Mladé rostliny do venkovních prostor vysazujte až v květnu, kdy je již nebudou ohrožovat silné přízemní mrazíky. Dokážou se přizpůsobit každému typu půdy a vyžadují pravidelné zalévání.

Třapatka srstnatá (Rudbeckia hitra) Zdroj: shutterstock.com

2. Klejicha (Asclepias incarnata)

Květina s poutavými bílými a růžovými květy, která je zajímavá i pod odkvětu svými velkými semeníky obsahujícími ochmýřená semena. Vytváří keříky vzpřímeně rostoucích výhonů, její stonky jsou duté a pokryté chloupky. Podlouhlé větší listy jsou modro-zelené a ojíněné.

Při poškození roní mléčnou šťávu, podobnou latexu, obsahující jedovaté látky. Na podzim její nadzemní část odumírá. Klejicha přezimuje v kořenech a na jaře opět znovu vyrůstá. Prospívá na slunečném a vlhkém stanovišti, případně v polostínu. Vyhovuje jí propustná hlinito-písčitá zemina, ale snese i sušší kamenitou.

Klejicha (Asclepias incarnata) Zdroj: shutterstock.com

3. Sadec nachový (Eupatorium purpureum)

Vytrvalá bylina patřící do čeledi hvězdnicovité. Jedná se o bylinu s plazivým oddenkem a dorůstá i do výšky 120 cm. Stonek má přímý, v uzlinách purpurově-červený a chlupatý. Na vrcholu je rozvětvený do hustých chocholíkovitých okolíků. Listy vyrůstají v přeslenech po 3 až 5 na krátkých stopkách a jsou lysé nebo chlupaté s kopinatou až úzce vejčitou čepelí. Kvete od srpna do září v bohatých vrcholových úborech vínově-červené barvy a velmi příjemně voní.

Sadec nachový (Eupatorium purpureum) Zdroj: shutterstock.com

Daří se mu na slunném místě, ale nepohrdne ani polostínem. Má rád čerstvé až vlhké, humózní, hlinité a kyselé půdy bohaté na živiny. Nejlépe roste na vlhkých místech v podmáčených zahradách a okrajích vodních toků.

Jezírkové rostliny

4. Šípatka širolistá (Sagittaria latifolia)

Jedná se o nenáročnou dekorativní bahenní až vodní rostlinu, která dorůstá do výšky až 45 cm. Její dlouhé řapíkaté listy vytvářejí přízemní růžici s výrazně střelovitou čepelí. Kvete v červnu až září 3 až 7 cm širokými čistě bílými korunními lístky se žlutými prašníky.

Daří se jí v propustné půdě a k dobrému růstu ji vyhovuje buď polostín, nebo slunné místo. Nejvhodnější podmínky jsou pro ni na okrajích vodních toků nebo nádrží.

Šípatka širolistá (Sagittaria latifolia) Zdroj: shutterstock.com

5. Zákruticha (Vallisneria americana)

Jedná se o čistě vodní rostlinu odděleného pohlaví. Tvoří spleť listů pod hladinou a její listy jsou mírně točené a na okrajích jemně pilovité. Díky tomu nestíní jiným rostlinám. Dobře se rozrůstá ve tvrdé a zásadité vodě, protože v měkké a kyselé vodě jí často uhnívají listy.

Zákruticha (Vallisneria americana) Zdroj: shutterstock.com

6. Leknín (Nymphaea)

Nepřehlédnutelné vytrvalé vodní byliny s plovoucími listy a nápadnými květy jsou rozšířené po celém světě od tropů až po mírný pás. U nás jsou nejběžnější 2 druhy: leknín bílý a leknín bělostný. Pěstují se ve velkém množství kultivarů jako okrasné vodní rostliny.

Leknín (Nymphaea) Zdroj: shutterstock.com

Mají plazivé nebo vzpřímené oddenky a jejich listy jsou většinou plovoucí. Daří se jim především ve stojatých či mírně tekoucích vodách s pH pohybujícím se od 6,8 do 8,5. Mají rády slunce a vyhovuje jim stabilní teplota vody. Vždy budou nádhernou dominantou vaší zahrady.