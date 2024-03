Jahody ze zahrádky prostě nic nepřekoná! Aby vám dobře rodily, musíte je držet dál od „špatných sousedů“. A které plodiny jim vyloženě neprospívají?

I v rostlinné říši existují dobré a špatné sousedské vztahy. Proto je dobré vědět, s kým (nebo čím) se vaše ovoce nebo zelenina snese. A to platí i v případě jahod, které patří mezi rozpínavější druh ovoce.

Zatímco třeba s česnekem, cibulí, pažitkou, pórkem, ředkví nebo salátem, pojí jahody „přátelství“ a vzájemná výpomoc (proti plísním a škůdcům), pak jsou tu určité druhy zeleniny, které se s jahodami dvakrát nesnesou. O co konkrétně jde?

Autor Zahrada vám poradím, jak mít skvělou úrodu jahod. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Fenykl

Zatímco na talíři se jahody s fenyklem skvěle doplňují, na zahradě je mezi nimi doslova peklo. Aromatický fenykl sice dokáže odpuzovat případné nájezdy škůdců, ale tím jeho výpomoc končí. Fenykl je poměrně majetnický a dokáže potlačovat růst a chuť jahod. Některým rostlinám dokonce brání i v klíčení. Takže tuto dvojici na zahradě raději okamžitě rozsaďte!

close info Profimedia zoom_in Fenykl jahodám neprospívá.

Zlodějská parta

Aby vaše jahody rostly dobře, potřebují půdu s dostatkem živin, vitaminů a minerálů. Aby si jí uchovaly, nesmíte vedle nich vysadit cokoliv z brukvovité zeleniny.

Konkrétně jde o květák, kedluben, zelí, brokolici nebo třeba růžičkovou kapustu. Tato zlodějská parta je totiž známá, že z půdy odčerpává živiny, což by mohlo být zrovna pro vaše jahody likvidační.

close info Profimedia zoom_in Jahody potřebují dostatek živin.

Rajčata

Na první pohled je pojí dost věci - mají rudé plody a milují slunce. Společný život jim ale fungovat nebude, protože je pojí stejný apetit. Rajčata i jahody dávají přednost stejným živinám. Pokud je vysadíte po boku, budou si navzájem krást důležité látky a ani jeden nebude dobře prospívat.

Něco na víc: Pozor na růže!

Na první pohled působí růže mírumilovně. Ale pozor, zdání klame! Růže a jahody totiž patří do stejné rostlinné skupiny a mají identické nároky na výživu. To znamená, že pokud je vysadíte vedle sebe, „půjdou si po krku“ a bude to doslova boj o přežití.

Zdroje: https://magazin.specialnizahradnictvi.cz, www.nasezahrada.com