Proč zahrabat do záhonu vejce a banány ještě před tím, než začnete sázet?

V hobbymarketu se přebíráte hnojivem na milion druhů rostlin a jak to nakonec dopadá? Odejdete s prázdnou, protože si jednoduše nevíte rady. Existuje vlastně něco, co udělá dobře téměř všem rostlinám?

Hnojivo na kvetoucí rostliny, na zelené rostliny, na keře… Z výběru jde hlava kolem. Proč ale vzít doma vejce a banánovou slupku a jít je zahrabat k rostlinám?

Proč zahrabat do záhonu vejce

Jistě vám nepřijde nic divného na tom, když se hnojí vaječnými skořápkami. Ovšem celé vejce je ještě o něco vyšší level. Skořápky obsahují draslík, fosforečné kyseliny a sodík, vnitřek vajíčka obohatí půdu o spoustu minerálů, které pak rostliny přijímají přes kořenový systém. Živiny ze skořápky se budou uvolňovat postupně.

Vejce jsou mimořádně zdravá potravina nejen pro nás, ale i pro rostliny. Zdroj: shutterstock.com

Jak vejce zakopat

Jestliže chcete rostlině dopřát dlouhodobé hnojivo, dobře poslouží, když do její blízkosti zahrabete do zeminy vejce, které před uložením do hlíny malinko naklepnete. Může se jednat i o vejce, které doma máte už nějakou chvilku a vlastně byste ho ani nezkonzumovali z důvodu obavy o své zdraví.

Pokud na záhonu nic prozatím zasazeného nemáte, vejce uložte dostatečně hluboko, abyste si ho pak při sázení zbytečně nevykopali. To ale není jediný důvod! Při mělkém zapracování do půdy se k vám může nastěhovat třeba kuna, těm vejce náramně chutnají a cítí je na sto honů!

Proč zahrabat do záhonu banánové slupky

Banány jsou k dispozici v každém obchodě, ale kdysi tomu tak samozřejmě nebývalo. Namísto toho, aby slupka od spořádaného banánu šla rovnou do koše, zadržte a raději přilepšete rostlinám na své zahrádce. Banánová slupka je obohatí o draslík, síru, vápník, mangan a hořčík. Protože neobsahuje dusík, hodí se zejména jako hnojivo okurek, rajčat nebo paprik.

Banánová slupka obohatí půdu o draslík, síru, vápník, mangan a hořčík. Zdroj: Shutterstock

Jak zakopat banánovou slupku?

Stejným způsobem jako vejce. Dbejte opět na dostatečnou hloubku, mělo by to být okolo 25 centimetrů. Samozřejmě je výhodnější banánové slupky zakomponovat do zeminy ještě před vysazením plodin či rostlin, ale pokrájené slupky lze přidat přímo k rostlině, jen slupky nakrájejte nadrobno a přidejte ho do zeminy v dostatečné vzdálenosti od kořenového systému rostlin.

Banánové slupky představují pro rostliny bohatý zdroj draslíku. Zdroj: Feliposp / Shutterstock.com

Obsahové látky

Vápník – podporuje buněčné dělení a ovlivňuje elasticitu buněk, pomáhá tvořit kořenový systém

Draslík – potřebný pro syntézu bílkovin, nutný pro otvírání a zavírání dýchacích průduchů

Fosfor – důležitý prvek ve výživě rostlin

Hořčík – jedná se o stavební prvek, je nutný pro fotosyntézu, podporuje tvorbu chlorofylu

Síra – důležitá ke správnému vývoji rostlin

Pozor

Vejce a banánové slupky nepřidávejte ke kyselomilným rostlinám, jako jsou například pěnišníky nebo kanadské borůvky.

