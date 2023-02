Proč zkušení zahradníci hnojí syrovým vejcem a proč byste měli taky

Mít vlastní záhon plný šťavnaté úrody je sen každého pěstitele. Občas ale samotná půda k dobré úrodě nestačí a je potřeba jí pomoci kvalitním hnojivem. Kravský hnůj je klasika. Zkuste to ale letos trochu jinak. Použijte pár syrových vajec a úroda bude jedna báseň.

Vypěstovat si vlastní čerstvou a křupavou zeleninu, sklízet voňavé bylinky, to je sen každého pěstitele a zahrádkáře. Jenže ať děláte, co děláte, úroda není podle vašich představ? Základem je vhodná a dobře prohnojená půda plná živin, aby plodiny měly z čeho růst. Klasika je kravský hnůj, ovšem ten se ne vždy dobře shání. Zkuste tentokrát prohnojit zeminu jinak, uvidíte, že výsledek bude stát za to.

Vejce jako hnojivo

Nemusíte běžet pro drahé hnojivo do hobby marketů, můžete si jej vyrobit za pár korun v pohodlí svého domova. Nejenže ušetříte, ale také zpracujete většinou zbytky z kuchyně.

Z čeho se dá hnojivo vyrobit a jak využít například i skořápky od vajec, se podívejte ve videu:

Skvělým zdrojem živin pro zeminu jsou také například banánové slupky. Využít se ale dají skvěle i skořápky od vajec. Pokud nechováte slepičky, kterým byste skořápky rozhodně neměli upírat, křehké vaječné obaly nevyhazujte, naopak, využijte jejich potenciál na plno.

Za prvé je můžete použít jako kalíšky pro klíčení zeleniny a bylinek. Skořápky od vajec jsou totiž plné nejen vápníku, ale i jiných živin a mladé rostlince tak poslouží jako zdroj života. Navíc čím bude klíček větší a jeho kořeny silnější, skořápkou lehce prorostou a vezmou si z ní vše, co budou potřebovat k dalšímu růstu.

Drť ze skořápek je k nezaplacení

Na zahradu si pak vyrobte hnojivo ze skořápkové drtě. Křehký obalový materiál vejce omyjte v teplé vodě, abyste se zbavily vzduchové bubliny a nechte řádně proschnout. Pak si připravte hmoždíř a v něj skořápky rozdrťte na co nejjemnější prášek. A co s ním? Buď jej přidejte do zeminy, nebo jej nasypejte na povrch, popřípadě jej smíchejte s vodou a použijte jej jako obohacenou zálivku.

Syrová trochu jinak

Možná vás to překvapí, ale pokud chcete pořádně prohnojit záhon, skořápky jsou sice skvělou metodou, ale ještě účinnější je obětovat pár celých syrových vajec. Před tím, než začnete sázet budoucí úrodu, záhon vylepšete a dodejte mu potřebné živiny.

Na několika místech záhonu vyhrabejte hlubší jamku a do ní vložte syrové vejce, jamku zase zahrabejte a nechte tak. Pokud máte vajec dost, můžete počet vajec v jamce zvýšit. Skořápka se pod hlínou časem rozloží a do půdy ze slepičího pokladu proniknou důležité živiny. Vápník ze skořápky a ze syrového vejce také hořčík, dusík, fosfor a měď.

Pozor na pH půdy!

Jediné, na co je potřeba dát si pozor, je zásaditost skořápek. Nehnojte s nimi tak rostliny, které vyžadují kyselou půdu. Jedná se hlavně o borůvky a maliny, z okrasných rostlin jsou to zase azalky nebo rododendrony. Na druhou stranu třeba taková levandule bude vaječné hnojivo milovat. Pokud vajec nemáte dost, k hnojení postačí bohatě jen skořápky, zároveň jejich účinek můžete podpořit ještě vodou, kterou slijete, až budete vařit vejce natvrdo.

