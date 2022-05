Vějířovka nezlomná: Nejkrásnější převislá letnička - její květy zaplaví balkon

Mít tak balkon či terasu s truhlíky oplývajícími bohatými květy. Přání vám může splnit vějířovka. Tato nádherná letnička je ozdobou každého balkonu.

Obzvlášť pokud na něj svítí slunce, protože vějířovka ho má hodně ráda. Není divu, vějířovka nezlomná pochází z jižní Austrálie, kde je stálezelenou trvalkou, u nás se pěstuje jako letnička v nádobách.

Dokáže nádherně zaplnit prostor na balkoně, protože je schopna vyrůst do výšky 20 cm, její převislé výhony vyrostou do délky až 100 cm s drobnými listy tmavě zelené barvy. Má krásné hroznovitě rostoucí květy, které mohou připomínat vějířky.

Květy vějířovky mohou být bílé, růžové i fialové. Zdroj: Shutterstock

Kvete celé léto

Vějířovka má výhodu, že kvete celé léto, nemusíte ani otrhávat suché květy, sama se zahustí novými výhonky s květy. Ty mohou být bílé, růžové i fialové. Nalákali jsme vás? Rozhodně si pár rostlin pořiďte. Do jednoho truhlíku postačí asi 3 rostlinky zasazené do substrátu pro balkonové květiny. Během sezóny jim zhruba dvakrát za měsíc dopřejte tekuté hnojivo, v obchodě vyberte to pro surfinie.

Na sluníčko

Truhlík s vějířovkami postavte na slunné místo, ale zvládnou i polostinné stanoviště. Zalévejte brzy ráno, aby listy nepopálilo slunce, druhou zálivku jim dopřejte večer. I když občas sušší substrát vějířovka přežije, chystáte-li se odjet mimo domov na delší dobu, zasaďte je do samozavlažovacích truhlíků.

Vysaďte vějířovky do truhlíku třeba s muškáty a dalšími květinami. Zdroj: Shutterstock

Směle kombinujte

Chcete si vytvořit pestrobarevné truhlíky? Bez obav zkombinujte vějířovku s jinými letničkami, nejlépe s těmi, které mají výrazné listy, jako např. africké kopřivy nebo povijnice batátová. Chcete-li letničky kvetoucí, k vějířovkám se hodí vitálka nebo dvoutvárka se žlutými květy.

