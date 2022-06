Vějířovka: Jak ji správně hnojit, abyste maximalizovali její bohaté kvetení?

Zdobí vaši zahradu nebo balkón vějířovka? Dopřejte jí správné podmínky k životu a odpovídající hnojivo. Odmění se vám záplavou typických květů ve tvaru vějířů.

Vějířovka je bohatě kvetoucí letnička, která je považována za jednu z královen kvetoucích závěsů. Její dlouhé šlahouny plné květů okouzlí všechny už na dálku a vy oceníte její snadné pěstování.

Vějířovka nezlomná (Scaevola aevula)

Nádherná letnička pochází ze západní Austrálie, Tasmánie a Nové Kaledonie, kde roste jako vytrvalá a stálozelená bylina. U nás se pěstuje jako balkonová letnička, která se velice rychle rozrůstá v husté kompaktní keříky. Pokud jí dopřejete správnou péči, její závěsy dorůstají do délky 20 až 40 cm, někdy mohou být výhony dlouhé dokonce až 100 cm! Její listy jsou tmavozelené a tuhé.

Jednotlivé květy vějířovky mají tvar malých vějířků, díky nimž získala rostlina svůj výstižný název. Zdroj: shutterstock.com

Neobvyklé vějířovité květy

Rostlina je nápadná svým bohatě kvetoucím vzpřímeným hroznovitým květenstvím. Jednotlivé květy mají tvar malých vějířků, díky nimž získala rostlina svůj výstižný název. Původní barva květů je modrofialová, ale v současnosti jsou vějířovky k dostání i v odstínech bílé, růžové, lila, modré a temně fialové. Nejvíce vyniknou v závěsných nádobách, kde vám pokvetou celé léto a provoní balkon či pergolu. A dokonce nebudete mít práci ani s odstraňováním květů, protože odkvetlé květy samovolně opadávají.

Rozhodující je vhodné umístění

Protože je vějířovka citlivá na chlad, měla by se na venkovní stanoviště osazovat až v druhé polovině května, optimální je i červnová výsadba. Vyberte stanoviště, které bude chráněno před větrem, na který je rostlina maximálně háklivá. Optimální je prosvětlené stanoviště, ideálně jih či jihovýchod. Nejvíce prospívá v teplotách okolo 21 až 24 °C.

Jaký substrát rostlině svědčí

Správnou volbou je vysoce propustný substrát s dostatkem odpovídajících živin, který snadno pořídíte v jakémkoliv zahradnictví, ale jednoduše jej můžete připravit i doma, stačí smíchat zeminu, kompost a písek v poměru 2:1:1. Nejlépe se vějířovkám daří v samozavlažovacích truhlících. Pokud budete rostlinu pěstovat v plastových nádobách, je dobré vysypat dno drenážní vrstvou, aby docházelo k lepšímu odtoku vody. Výhodnější je vždy vysadit několik vějířovek najednou, například do 50 cm truhlíku vám budou stačit tak 4 rostlinky.

Podpořte květy hnojivem

Základní hnojení můžete provést již při samotné výsadbě, a to pomalu rozpustnými hnojivy. Během celé sezóny dopřejte rostlině pro lepší vitalitu alespoň 2x měsíčně tekuté hnojivo pro balkonové rostliny, nejlépe určené pro surfinie.

Pravidelná zálivka je samozřejmostí

Rostlinu stačí zalévat jenom středně, nejlépe dešťovkou nebo alespoň odstátou vodou, a to ráno nebo v podvečer, kdy slunce tolik nepálí. Substrát by měl být stále mírně vlhký. Vějířovka má jednu velkou výhodu, které by se však nemělo často zneužívat. Její dužnaté listy zadržují vláhu a umožňují celé rostlině dobře přečkat i krátké období bez zálivky. Na druhou stranu rostlina absolutně nesnáší přemokření kořenů a dlouhodobě vlhké prostředí.

Rostlinu stačí zalévat jenom středně, nejlépe měkkou nebo alespoň odstátou vodou, a to ráno nebo v podvečer, kdy slunce tolik nepálí. Zdroj: shutterstock.com

Jednoduché množení

Během léta si můžete vějířovku sami namnožit. Stačí si pořídit řízek z mateční rostliny o velikosti cca 12 cm. Zapíchněte ho do květináče se směsí zeminy, kompostu a písku smíchaných v poměru 2:1:0,5. Optimální teplota pro množení je okolo 25 °C.

Zdroje: www.tipio.cz, www.sazenicka.cz, www.obyvat.cz