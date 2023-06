Vějířovka je v truhlících krásnější než převislé muškáty a téměř bezúdržbová

Chcete svou zahradu či terasu zaplavit kaskádou květů po celé léto? Ideálním řešením je vějířovka neboli scaveola. Její pěstování je nenáročné a ze všeho nejvíce se hodí do truhlíků a závěsných květníků.

Zkuste si vyšperkovat domácí prostředí královnou kvetoucích závěsů. Tou je poslední dobou velmi populární vějířovka, která je mnohem efektnější než běžné muškáty. Určitě si ji zamilujete pro její neskutečně dlouhé šlahouny plné květů a zároveň velice snadné pěstování. Vějířovku lze snadno také kombinovat s ostatními druhy balkónových letniček.

Vše o základních podmínkách k pěstování vějířovky se dozvíte ve videu:

Vějířovka nezlomná neboli Scaevola aevula

Scaevola pochází z jižní Austrálie, kde roste jako stálezelená trvalka. V našich klimatických podmínkách se však zpravidla pěstuje jako balkonová letnička. Vějířovka se velice rychle rozrůstá v keříky, které dosahují něco kolem 20 cm. Tvoří ji typicky dlouhé poléhavé až převislé výhonky, jež dosahují někdy i délky 1 m. Na nich vyrůstají tmavozelené tuhé listy.

Květy vějířovky jsou nepřehlédnutelné

Pokud dopřejete vějířovce adekvátní podmínky, odměnou vám budou truhlíky plné malých vějířků, které nenechají ani jedny oči kolemjdoucích bez povšimnutí, a to po celou sezónu. Nejefektivněji tato rostlina vypadá v truhlících nebo závěsných nádobách. Bohatý koberec jejích květů přerůstá přes okraj nádoby a tvoří husté kvetoucí závěsy, a to v barvě bílé nebo modré. Odkvetlé květy svévolně opadávají, proto nebudete mít ani práci s jejich odstraňováním, jako tomu je u muškátů.

Vějířovka je bohatě kvetoucí letnička, která je považována za jednu z královen kvetoucích závěsů. Zdroj: shutterstock.com

Kam vějířovky umístit

Vějířovky mají všeobecně rády teplo, a proto si je můžete klidně vysadit až nyní. Volte slunné a prosvětlené stanoviště, které je dostatečně chráněno před větrem. Pozor však na celodenní silné přímé slunce. Ideálním řešením je jihovýchodní nebo jihozápadní strana. Vějířovka nejlépe prospívá při teplotách kolem 21 až 24 stupňů Celsia.

Jaký zvolit substrát

Rostlina dobře prospívá ve vysoce propustném substrátu, který obsahuje dostatek živin. Můžete si ho připravit v pohodlí domova, a to smícháním zeminy, kompostu a písku v poměru 2:1:1. V případě pěstování v plastových truhlících či nádobách vždy dno vysypejte drenáží, aby docházelo k lepšímu odtoku nadbytečné vody spodním otvorem a nedošlo k přemokření a zahnívání kořenů.

Protože vějířovka poměrně rychle roste, vyžaduje pravidelnou zálivku. Zdroj: Shutterstock

Mírná pravidelná zálivka

Protože vějířovka poměrně rychle roste, vyžaduje pravidelnou zálivku, a to nejlépe každé ráno a večer. Substrát by však měl být vždy trochu vyschlý, než dostane novou dávku vláhy. Hrozilo by pak riziko přemokření a možných nebezpečných hnilob a plísní.

Vějířovky si můžete sami množit

Tyto krásné květiny si můžete namnožit buď výsevem, anebo řízkováním. Druhý způsob je jednodušší a stačí uříznout řízek zhruba 12 cm dlouhý. Ten vložte do směsi zeminy kompostu a písku, které jste smíchali v poměru 2:1:0,5 a můžete se brzy těšit na nové rostlinky.

Zdroje: www.nkz.cz, www.nasezahrada.com, www.sazenicka.cz