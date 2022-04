Inspirace: Důstojné velikonoční dekorace na hrob: Krásné a za málo peněz

Velikonoce, stejně jako Vánoce, jsou obdobím, kdy si mnozí své domácnosti zútulňují nejrůznějšími dekoracemi. Kromě domova ale spousta lidí nezapomíná ani ty, kteří nejsou mezi živými, a zdobí jejich hroby. Vytvořit však velikonoční důstojnou výzdobu na hrob, jež není nijak kýčovitá a působí decentně, není vždy úplně jednoduché. Stačí se ale držet několika málo pravidel a krásné dekorace si vyrobíte i doma. A to často jen za pár korun.

Jako k Vánocům patří stromeček, nejrůznější světýlka a cukroví, tak k Velikonocům patří zajíčci, beránek, pomlázka anebo třeba velikonoční vajíčka. Nezadržitelně se blíží období, kdy si mnozí zdobí své domácnosti všemožnými dekoracemi, aby atmosféru Velikonoc ještě více podtrhli a užili si je s plnou parádou. Proměnou ovšem neprocházejí jen domácnosti. Kousek Velikonoc totiž často lidé přinášejí i na hřbitovy, kde zdobí i hroby svých zesnulých blízkých.

Pokud mezi ně patříte i vy, máte hned několik možností, jak hrob na Velikonoce připravit. Jistě, v květinářství anebo v různých obchodech naleznete takřka nepřeberné množství věnců, svíček i dalších dekorací s motivem Velikonoc, jenže jejich cena není vždy úplně příznivá. Krásné velikonoční ozdoby si naštěstí vyrobíte i doma. Víte jak?

Vyrobte si věnce z větví

Krásné věnce z přírodních větviček se na hroby skvěle hodí. Jsou velmi decentní, nepůsobí nijak agresivně a navodí příjemný dojem. Ty už hotové, které jsou k dostání v obchodech, jsou ale poměrně drahé. Nemusíte za ně vůbec utrácet. Neuvěřitelně snadno si totiž věnec vyrobíte doma. A to ideálně třeba z kočiček, tedy kvetoucího proutí z vrby jívy. Kočičky jsou symbolem jara a Velikonoc, a tak se na věnec skvěle hodí.

S trochou zručnosti vyrobíte snadno z proutí i jiné tvary. Zdroj: Shutterstock

Věnec z proutí vytvoříte velmi snadno. Postačí vám k tomu větší množství větviček (v závislosti na tom, jak má být věnec silný) a tmavý drátek. Větvičky stáhněte k sobě a drátkem je jednoduše svažte. Hotový věnec, například právě ze zmíněných kočiček, vypadá skvěle sám o sobě. Můžete jej ale případně dozdobit drobnými peříčky anebo jinou malou dekorací s motivem Velikonoc.

Velikonoční košík

V období Velikonoc můžete ve spoustě obchodů zakoupit i velikonoční osení, tedy příjemně působící rostlinku, které připomíná trávu. A právě s tím můžete dále pracovat. Vložte jej do ozdobného květináče a zapíchejte k němu například vajíčka připevněná na špejli, anebo velikonoční zajíčky či slepičky. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Myslete však na to, že méně je v tomto případě rozhodně více. Dekorace by neměla být zbytečně přeplácaná.

Pokud navíc máte doma dřevěný košík, který nijak nepoužíváte, můžete velikonoční osení vložit právě do něj. Aranžmá pak bude vypadat ještě lépe.

Vajíčka položená v košíku jsou naprosto klasickou velikonoční dekorací. Zdroj: Shutterstock

Umělé květiny raději vynechte

I když je používání umělých květin na hroby poměrně oblíbené díky tomu, že tyto květiny přežijí nepřízeň počasí, na tak slavností období, jakou Velikonoce jsou, na ně zapomeňte. Vsaďte tedy raději na živé rostliny. A to ideálně například na již zmíněné kočičky, které přežijí i stále chladné dubnové počasí. Kromě věnce můžete pár větviček vrby dát i do vázy a ty následně ozdobit zavěšenými velikonočními vajíčky. Volte však bytelnou vázu, u které nehrozí, že se ve větším větru převrhne.

Vyrobte si vlastní velikonoční svíčky

Svíčky ze skořápek jsou krásné. Zdroj: Shutterstock

A na hroby pochopitelně patří svíčky. Ty si rovněž můžete vyrobit poměrně snadno doma, a to jen za pár korun.

Budete potřebovat:

4 bílé čajové svíčky

1 voskovku jakékoliv barvy

kolíčky na prádlo

vejce (podle počtu svíček, které chcete dělat)

svíčkový knot

Postup:

Všechna vajíčka rozklepneme co možná nejvýše, tedy u užšího konce, a jejich obsah vylijeme do misky. Prázdné skořápky dobře vypláchneme pod vodou a necháme je vyschnout. Následně se můžeme pustit do přípravy vosku. Do ideálně staršího hrnce dáme 4 čajové svíčky zbavené knotu a necháme je rozpustit. Přidáme k nim také voskovku, která vosk krásně obarví. Do každé skořápky umístíme knot a připevníme jej kolíčkem. Zalijeme voskem a necháme svíčky asi hodinu zatuhnout. A máme krásné svíčky ve tvaru vajíček. Můžeme je položit například do velikonočního osení anebo je vložit do nabarveného plata od vajec a položit na hrob.