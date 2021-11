Velikosti stromů: Čtvrtkmen, polokmen, zákrsek… Jak budou nakonec velké?

Máte na zahradě volný prostor a plánujete si pořídit pár stromů? Je dobré být na výběr připraven předem a zjistit si o každém základní informace. A nepodceňte hlavně velikosti, do kterých každý strom doroste, abyste mu mohli zvolit správné místo a podmínky k dobrému růstu. Řiďte se výškou a rozpětím koruny.

Nedílnou součástí snad každé zahrady bývají stromy. Aby však plnily svoji funkci a zároveň měly dobré podmínky k růstu, musíte pečlivě vybírat, jaký a kam zasadíte. Stromy mají jak užitkovou, tak i okrasnou funkci. Často slouží jako zastínění, chrání před větrem a přirozeně rozdělují prostor. Jestliže vyberete správné druhy, bude vaše zahrada nejen osobitá, ale bude mít i příjemnou atmosféru a vy se tam budete cítit dobře. Může tomu však být i naopak, protože špatně vybraná dřevina dokáže vyrůst tak, že zastíní většinu pozemku a její rozrostlé kořeny mohou narušit vydlážděné cestičky, a dokonce ohrozit dům. A jistě jste už slyšeli i o tom, že padající listí a plody na pozemek sousedů se často stávají příčinou mnoha sporů.

Co strom, to jiná potřeba prostoru

Uvědomte si, že stromky budete osazovat jako malé, ale představte si, jak mohou být veliké za deset, patnáct let, a porovnejte to s prostorem, na který je chcete vysadit. Zvažujte nejen výšku, do jaké dorostou, ale i tvar a strukturu koruny, jejich půdní a světelné nároky. Rovněž věnujte pozornost tomu, kam bude dopadat stín stromu a co kolem něj případně hodláte vysadit.

Uvědomte si, že stromky budete osazovat jako malé, ale představte si, jak mohou být veliké za deset, patnáct let. Zdroj: G-Stock Studio/shutterstock.com

Výška kmenu je rozhodující

Tvary ovocných dřevin se rozdělují podle základního parametru, a tím je výška kmenu. Tradičně starší odrůdy stromů jsou vyšší a mají obrovskou korunu. Jako moderní jsou vnímány od konce 19. století čtvrtkmeny a zákrsky s menší korunou, ale s větší násadou květů, a tím pádem i plodů. Mezi základní typy podle výšky kmenu, tedy měřeno od povrchu země k rozvětvení jsou:

Keř: 0 cm, větve rostou hned u země)

Špičák: jeden výhonek neboli prut, u něhož je korunka zapěstovaná až po výsadbě

Zákrsek: 60 až 90 cm

Čtvrtkmen: 100 až 120 cm

Polokmen: 120 až 160 cm

Vysokokmen: 160 až 220 cm

Hleďte na podnož

Podnož je ta část ovocného stromu, na kterou odborníci ve specializované ovocné školce naroubovali vyšlechtěnou odrůdu. Každá odrůda má své specifické vlastnosti plodů, kterými se liší od ostatních uznaných odrůd. Jedná se o velikost, chuť, tvar, vybarvení či skladovatelnost. A právě podnož z velké míry určuje charakter konečného vzrůstu ovocného stromku na vaší zahrádce. Existují podnože, které rostou pomalu, jiné rychle, ale i takové, co vytvářejí bohatou nebo zakrslou korunu. Při výběru stromů tedy myslete na to, že velikost stromu ovlivňuje jeho podnož, nikoliv výška zapěstování koruny. Je jasné, že nedává smysl dělat ze stromu na slabě rostoucí podnoži vysokokmen. Lze očekávat určitou souvislost mezi vzrůstností stromu a výškou nasazení koruny, ale zcela samozřejmé to není.

Polokmen bude vždy polokmenem

Výška nasazení korunky je nejdůležitější, a proto počítejte s tím, že výška, ve které je větvička po výsadbě, bude už vždy stále stejná. Nejzávažnější věc, která se může stromu během jeho života stát, je uřezání kosterní větve jen kvůli tomu, že pod stromem není dostatek místa, který potřebujete.

Podnož je ta část ovocného stromu, na kterou odborníci ve specializované ovocné školce naroubovali vyšlechtěnou odrůdu. Zdroj: profimedia.cz

Ovšem tak velká rána na kmeni by byla pro samotný strom naprosto zásadním zásahem a během několika následujících let by začal postupně umírat. Proto je důležité počítat a přemýšlet o velikosti stromu a koupit tvar stromu, který vám opravdu vyhovuje.

Tip pro vás

Pokud neseženete požadovaný tvar polokmene či vysokokmene, pak je nejjednodušší si pořídit špičák a zapěstovat si korunku až po výsadbě. Špičák je nejlevnější a zapěstovat si korunku není nic složitého. Jednoduše střihnete a pod místem střihu můžete počítat s vytvořením obrostu, ze kterého následný rok vyberete terminál a tři kosterní větve.

Zdroje: www.izahradkar.cz, www.hobby.magazinplus.cz, www.sazenicka.cz