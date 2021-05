S Kala není jen pokojovka: Jak ji úspěšně pěstovat celoročně na záhoně?

Kala je mimořádně krásnou květinou a oblíbenou pokojovkou. Některé druhy však můžete vysadit i na zahradu, kterou vám svým exotickým vzhledem zaručeně oživí. Jak pěstovat kalu venku?

Pěstování kaly venku je snadné. Je však nutné ji najít vhodné stanoviště. Můžete si vybrat ze tří botanických druhů, které jsou pro venkovní pěstování vhodné – Zantedeschia albomaculata kvetoucí bíle, Zantedeschia elliottiana se žlutými květy a fialovo-růžová Zantedeschia rehmannii. Zahradní odrůdy Zantedeschia mají také mnoho barevných variant, které jsou cca 50-60 cm vysoké a kvetou převážně v období letních prázdnin.

Původ kaly

Kaly jsou elegantní květiny pocházející z Jižní Afriky. Anglický název „Calla" je odvozený od řeckého slova znamenající krásu. Říká se, že kala pochází od starověké bohyně Héry. Mají být kapkami jejího mateřského mléka. Ty vytvořily mléčnou dráhu, a když dopadly na zem, změnily se v kaly. V římské mytologii je kala spojená s Venuší. Ta, když spatřila tak nádhernou květinu, cítila, že je její krása ohrožena. Proto ji obdařila nevzhledným pestíkem. Do Evropy se dostala kala asi v 17. století a poprvé byla katalogizována v 18. století švédským botanikem, který ji omylem zařadil do lilií. Ve skutečnosti patří mezi jednoděložní rostliny Árónovité. Ve 20. letech se stala kala velmi populární. V USA byla součástí amerického umění. Zejména malířka Georgie O'Keeffe ji ráda zobrazovala ve svých dílech.

Kaly jsou svatební klasikou. Zdroj: Shutterstock.com

Kde koupit hlízy kaly

Hlízy kal koupíte buď v zahradnictvích, na internetu nebo v hobby marketech. Pokud chcete, můžete si pořídit více barev. Barevná škála od bílé, po oranžovou a tmavě fialovou, oživí každou zahradu. Nejlépe vypadají vysazené do shluků po třech, pěti, nebo po sedmi rostlinách.

Jak vysadit kaly na zahradě

Hlízy vysazujte do vyhřáté půdy od poloviny května, do 7-10 cm hluboké jámy. Podmínkou pro jejich růst je stále vlhké prostředí, úrodná půda, světlé, teplé a mírně zastíněné místo. Rostlinu začněte zalévat až vyrazí první oddenky. Kolem nich můžete nahrnout vrstvu mulčovací kůry. Ta pomůže udržet oblast vlhkou a bez plevelu.

Barevná škála od bílé, po oranžovou a tmavě fialovou, oživí každou zahradu. Zdroj: szmuli/Shutterstock.com

Kdy začne kala kvést

Kaly začínají kvést cca 2 měsíce po výsadbě. V tomto období omezte zálivku. Půda by neměla být přemokřená, pouze přiměřené vlhká. Občas je můžete i přihnojit minerálním hnojivem. Dejte si pozor na přehřívání kořenového balu. To může nastat, pokud rostliny pěstujete na vyvýšeném záhonu či v květináči. Vysychání půdy poškozuje jemné kořínky hlíz a rostlina pak umírá.

Přezimování kal

Některé kaly kvetou až do září. Jakmile teploty klesnou pod 15 stupňů, ukončují období vegetace. Když zežloutnou a uschnou listy, hlízy vyjměte ze země a uskladněte je. Velký dužnatý orgán můžete použít k namnožení. Stačí odlomit část s viditelnými očky a nechat zaschnout. Pozor, aby rána nezačala hnít. Můžete ji ošetřit skořicí nebo zasypat dřevěným uhlím. Hlízy potřebují k přezimování teplo. Proto je nedávejte do sklepa, kde my mohly namrznout. V březnu dalšího roku je pak stačí zasadit do květináče a dopřát jim pravidelnou zálivku. Pomalu je tak probudíte ze zimního spánku. Od poloviny přesazujte narašené rostliny na zahradu.

