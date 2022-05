Verbena citrónová: Nádherně voní a spolehlivě ze zahrady vyžene otravné komáry

Verbena nebo také aloisie citronová je velmi aromatická bylina, která je oblíbená nejen v čajových směsích. Používá se také v potravinářském průmyslu, ale i v léčitelství a kosmetice. Objevte kouzlo citronové verbeny a naučte se ji pěstovat. Bude vás jen těšit!

Zdroje: living.iprima.cz, cs.wikipedia.org

Citronová verbena rozvoní vaši zahradu

Teplomilná verbena citronová je Jihoameričanka. I když jde o stálezelený keř, který začátkem léta vykvétá a koncem léta plodí, u nás se květů ani plodů nedočkáte. Bohužel verbena pěstovaná v květináči nekvete, ale to nevadí, protože její kouzlo spočívá především v omamné citronové vůni, která se line z jejích lisů.

Citronové aroma verbeny je natolik silné, že i citron se může cítit zahanben. Navíc je tato intenzivní vůně nepříjemná komárům, a proto jde i u nás o oblíbenou rostlinu, která si najde místo v každé zahradě. Vysaďte si citronovou verbenu v blízkosti posezení či vstupu do domu nebo pod okny. Bude vám nejen krásně vonět, ale odradí i dotěrné komáry.

Jak pěstovat citronovou verbenu?

Verbena citronová (Aloysia citriodora) miluje slunce, ale také vlhké, dobře propustné půdy. Není náročná a bohatě jí stačí i mírně písčitá či hlinitá půda. Rostlina by měla teoreticky zvládnout i teploty do -10 stupňů Celsia, ale v našich podmínkách si musíte dát pozor na promrznutí nádoby. Proto se spíš nechává přezimovat ve stálých teplotách nad nulou, ideálně mezi 5 až 10 °C a ve světlé místnosti. Přezimujete-li ji v teplotách nad 15 stupňů, dál poroste a neshodí listy. Jako jiné teplomilné rostliny i verbena se letní po zmrzlých mužích v druhé polovině května.

Verbena vás může překvapit vzrůstem. Ve svojí domovině narůstá až do výše dvou až tří metrů. V nádobě a našich podmínkách je to však méně, a navíc ji obvykle pěstitelé na jaře seříznou, takže nikdy nedosáhne těchto rozměrů.

Citronová verbena se používá běžně i v kuchyni. Zdroj: Profimedia

Citronová verbena v kuchyni

Verbenu můžete jako Peruánci, Čilané a Brazilci používat k dochucení pokrmů i využít jejích léčivých účinků. Pokrmy, které citronovou verbenou ovoníte a dochutíte, budou dobře stravitelné, protože rostlina také pomáhá se zažíváním. Čaje a nápoje mohou mít mírně relaxační účinky, navíc pomáhají při migrénách, nachlazení i astma.

Nebojte se použít citronovou verbenu v kuchyni. Její čerstvé i sušené listy dodají pokrmům citronový šmrnc, a když se je naučíte používat, můžete si je dopřát ve sladkých pokrmech, ale také jimi skvěle dochutíte masové pokrmy.