Jak vytěžit maximum z malé zahrady: Tipy, jak pěstovat rostliny vertikálně

Chcete využít maximum prostoru? Vertikální pěstování se hodí nejen do malých prostor. Dovolí vám využít každé místo, a navíc rozbije i unylé horizontální rozložení zahrady či pozemku, které tak často trápí české zahrádky. Zkuste myslet i vertikálně!

Proč pěstovat vertikálně

Aniž by se nad tím musel člověk dlouze zamýšlet, je jisté, že vertikální zahradničení nabízí další možnosti, jak a co pěstovat. Zatímco metry čtvereční záhonku omezují, jak vysadit nejlépe zeleninu, ale i květiny. Vertikální pěstování jednoduše využije místo, ale prostě jinak. Navíc nejde jen o zavěšení květináčů nebo podporu pro popínavé rostliny. Vertikální pěstování se dotýká také toho, kde a co pěstujeme klasicky v záhonu.

Využijte prostor vertikálně, ale s rozumem

Zatímco záhon nás omezuje svými rozměry, vertikálním limitem je jen strop, případně výška, kam jste odhodlaní za rostlinami lézt, případně jak vysoko jste schopni podpůrné konstrukce, pěstební věže či závěsné květináče umístit. Samozřejmě nelze šplhat za každou hlávkou salátu několik metrů nahoru. Rozvrhněte si prostor tak, abyste o něj mohli bezpečně a pohodlně pečovat. Vertikální pěstování vám má pomoci, nikoli komplikovat život.

Kutilové mohou využít i staré nashromážděné materiály. Zdroj: Profimedia.cz

Vertikálně s oporou

Zvolte vhodné konstrukce, ve kterých budete pěstovat. Může jít o nádoby či kapsy připevněné ke zdi či plotu. Nabízejí se také různé samostatně stojící podpůrné konstrukce, z nichž nejjednodušší jsou police nebo ploty a mřížoví z materiálů, které už máte. Můžete využít i přírodní materiály a použít třeba proutky k vytvoření „klece“ kolem popínavé rostliny. Tímto způsobem můžete pěstovat například hrách nebo fazole, ty podporu vyloženě potřebují. Na vertikální pěstování se také hodí upcyklovat. Podívejte se, jak zajímavě využili zahradníci bambusové tyče či potrubí.

Duté bambusové tyče jsou šikovné i pro potřeby vertikálního pěstování. Zdroj: Profimedia.cz

Plánování je pro vertikální pěstování alfou i omegou

Vertikální způsob zahradničení však nezahrnuje jen osázení stěn a závěsných květináčů. Myšlenku využitelnosti zahrady rozvíjí taky, co se týče plánování. Jedna využívá prostor vzhledem k času. Tedy v okamžiku, kdy jedna zelenina končí, lze vysadit na místo jinou, případně drobné sazeničky už mohou růst mezi dozrávající zeleninou.

Pro vertikální pěstování vyberte nejvhodnější druhy

Proto věnujte pozornost také variantám plodin, ale i květinám, které pořizujete. Čím je prostor menší, tím důležitější je popřemýšlet o možnostech v předstihu.

Nezapomínejte také na maximální využití prvků zahrádky. I stavební prvky mohou mít v zahradě dvojí význam. Kraj vyvýšeného záhonu můžete upravit jako lavici k sezení. Nejenže ji využijete při posezení venku, ale také při péči o zeleň. Takto upravené zídky a bočnice vyvýšených záhonů jsou vhodné pro starší a hendikepované zahradníky, kteří ocení i fakt, že si mohou při práci sednout nebo se opřít. Vertikální podpěry rostoucí zeleně poslouží jako rozdělení zahrady a třeba oddělení posezení nebo místa, které naopak nechcete mít na očích.

Vertikální pěstování umožnují také nástěnné kapsy, které se vyrábějí z různých materiálů. Zdroj: Profimedia.cz

Vertikální pěstování má svá pravidla

Než se vrhnete na výsev či výsadbu sazenic, zjistěte, jaké jsou zásady vertikálního pěstování konkrétních typů zeleniny, ovoce či květeny. Dozvíte se, které způsoby se osvědčily nejvíce a čeho byste se měli rozhodně vyvarovat. Rostliny mají samozřejmě různé požadavky na zálivku i na podporu svého růstu, umístění atd.

