Živá vertikální zahrada: Osázejte si stěnu přímo v obyváku, je to úžasné a lehké

Toužíte se obklopit zelení, ale vaše parapety už více květináčů nepojmou? Zkuste vertikální zahradu. Stačí k tomu pouze prázdná zeď a vaše oblíbené rostliny.

Vertikální zahrady jsou jedním z největších trendů v zahradním designu. Není divu. Jsou totiž nejen estetické, ale také praktické. Využít je může každý a zelení ožije stěna vašeho obýváku, panelákového balkónu nebo třeba i kuchyně. Využijete nejen holé stěny, ale i benefity rostlin, jež filtrují vzduch a pomáhají psychické pohodě.

Základní design

Zelená zeď může mít několik podob. Můžete si koupit závěsné kapsy z plastu nebo netkané textilie a do vytvarovaných otvorů nasadit vámi zvolené rostliny. To je ta nejjednodušší a nejbezpečnější varianta. Na vertikální zahradu také využijete přebytečnou paletu nebo také PET láhve, do kterých vyříznete otvory. Poslední dva typy však musíte často kontrolovat, jelikož z nich může unikat voda.

Při vytváření vertikální stěny u vás doma popusťte uzdu fantazii. Pohrát si jde nejen s rámy, ale i barvami a květinami Zdroj: nathapol HPS / shutterstock.com

Zahrada v paletě

Pokud máte šikovné ruce, výroba zelené stěny pro vás bude hračkou. Potřebujete paletu, smirkový papír, černou netkanou textilii, sponkovač nebo hřebíčky, kladivo, substrát na dané rostliny a samotné rostliny. Mohou to být například letničky, sukulenty, popínavé rostliny, převislé, ale také oblíbené bylinky. Na jednu paletu spotřebujete 2 velká balení zeminy a jednu roli netkané textilie.

Nejdříve paletu očistěte smirkovým papírem, abyste předešli poranění třískami. Pokud chcete paletu natřít, nyní je ten vhodný čas. Aby byla stěna bytu nebo balkónu chráněna, na zadní stěnu palety připevněte dvojitou vrstvu netkané textilie. Nezapomeňte připevnit sponkovačkou nebo hřebíčky až do boků, aby se vytvořilo pevné dno a připevnit textilii i mezi sloupky tak, aby vznikl rádoby květináč. Nyní je čas vložit zeminu a rostliny. Přitlačte a zalijte. (Zdroj: www.youtube.com)

Obraz z květin

Různé firmy jsou schopné vytvořit obrovské zelené stěny, které oživí nejen kancelář, ale také byt. Pokud však nechcete investovat do služeb, můžete si minimalistickou stěnu vytvořit také. Stačí k tomu bytelnější rám z obrazu, pletivo na králíkárny, kus desky ve velikosti rámu, která vytvoří dno, igelit, zemina a například sukulenty. Připevněte hřebíky desku, aby se vytvořila bedýnka. Hřebíčky nebo sponkovačkou přibijte pevný igelit a nasypte zeminu. Na okraje rámu přidělejte pletivo, které svými očky zaručí, že rostliny nebudou vypadávat. Pak už jen vybrané rostliny zasaďte a rám zavěste na zeď. (Zdroj: balconygardenweb.com)