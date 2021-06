Vertikutace trávníku: Jak provzdušnění mění vzhled zašlé trávy

Chcete mít na zahradě ukázkový pažit? Najděte si čas na vertikutaci! Budete valit oči (možná nejen vy) jak prokoukne.

Vertikutace je vlastně taková revitalizační bomba pro trávník, která se postará o lepší přístup slunce, živin, vláhy a vzduchu ke kořenům. Do toho odstraní nežádoucí porosty, jako jsou například mechy a vyvolává odnožování (větvení) kořenů.

Jak si vertikutátor vybrat?

Ruční – nejlevnější varianta, nulová údržba, skladnost a snadné ovládání

Elektrický – vhodný na menší a málo členité pozemky. Mezi přednosti patří menší rozměr, nižší hmotnost a tichý chod. Elektrické typy nepotřebují žádnou údržbu. Nevýhodou je kabel, ale pokud máte elektrickou sekačku, nebude to pro vás žádná novinka.

Na jaře, kdy se teplota vyšplhá k 10 °C, můžete v plné polní nastoupit na zahradu. S vertikutátorem! Zdroj: Profimedia

Benzinový – robustnější, využijete ho na větších plochách. Stroj má větší rozměry a patří k hlučnějším. Vyžadují údržbu v podobě dolévání benzínu a oleje.

Akumulátorový – vhodné do všech typů a velikostí zahrad. Při výběru koukejte na výkonnost baterie. U větších zahrad se vyplatí pořídit baterii náhradní. Patří mezi bezúdržbové.

Kdy a jak?

Nejideálnější čas na vertikutaci je na konci srpna, protože se trávník stihne do zimy zregenerovat. Ale i na jaře můžete provzdušnit, zlepší se příjem živin a vláhy.

Jarní paprsky sluníčka probudí ze spánku i trávu. Aby byla dobře nachystaná, je potřeba se jí věnovat i na podzim před jejím spánkem. Na zimu by měla mít sestřih okolo 5 cm a nic co by jí omezovalo (například spadané listí).

Na jaře, kdy se teplota vyšplhá k 10 °C, můžete v plné polní nastoupit na zahradu.

Nejprve trávník zbavte mechu a plevelů. Ty zbytečně berou trávě živiny, vzduch. vlhkost a zabírají místo. Můžete použít vápno (ale ať vám neujede ruka) nebo dostupné prostředky z obchodu, které nemají vliv na trávník.

Jakmile mech a plevel odumře, nastartujte vertikutátor. Nastavení vertikutace proveďte na rovném plácku, aby se nože dotýkaly země. Nože by neměly zasahovat do trávníku více jak 2-3 mm, protože při hlubším zanoření nože dochází k poškozování stroje i trávníku. Po dokončení vertikutace odstraňte z plochy vyhrabaný materiál. V tomto bodě často zjistím, že trávy mám vlastně poskrovnu. Holá místa je potřeba dosít. Kupte si vhodnou travní směs, vysejte do pročištěného trávníku a potáhněte slabou vrstvou substrátu.

Poté by se měl trávník pohnojit. Jednou ročně je doporučováno pískování, které zlepšuje vegetační vrstvu, půdní strukturu, zvyšuje propustnost vody a živin, omezuje růst mechu a plevelů. Na jeden metr čtvereční lze použít až 4 litry písku.

Závěr je asi všem jasný – trávník zalijte!