Věšení česneku: Jak jej správně sušit, abyste nezničili mnohaměsíční práci

Jestli je nějaká bylinka na českých zahrádkách opravdu ceněna, je to česnek, který je považován za přírodní antibiotikum. Navíc všichni ví, že český česnek má nezaměnitelnou chuť a vůni. Jak ho ale správně sušit, aby nezplesnivěl?

Česnek je zelenina a navíc bylina, která se v kuchyni používá opravdu hojně. Nejen pro svou chuť, ale také protože pomáhá podporovat imunitu a působí blahodárně proti nejrůznějším infekčním onemocněním.

Také podporuje pocení, pročišťuje dýchací cesty, podporuje odkašlávání a odstraňuje střevní parazity. Krom toho stimuluje krevní oběh a pomáhá léčit křečové žíly a zabraňuje jejich vzniku. Pravidelná konzumace česneku může být dobrou prevencí před rakovinou žaludku, střev a prostaty.

Stroužky česneku se hodí i pro vnější užití. Skvělý je na opary, bradavice a plísně. Česnek se musí rozmačkat, přiložit na ránu, zavázat a nechat několik hodin působit.

Pěstování česneku není žádná legrace a také to není otázka několika týdnů. Na to, než česnek vyroste, musíte počkat sedm až devět měsíců. Po sklizni ho navíc musíte pečlivě usušit a uskladnit. Sušení česneku je velmi podstatné, protože kdybyste to dělali nevhodně, vaše třičtvrtěroční snažení by mohlo přijít vniveč.

Nejdůležitější je vhodné místo

Nejprve vyberte vhodné místo. Musí být zastíněné a s dostatečným přísunem vzduchu. Pokud ho tam není dost, je nutné proudění podpořit ventilátory. Také je vhodné mít česnek uskladněný pod střechou. Běžně se suší třeba na půdách.

Česnek obsahuje obrannou sloučeninu allicin, která tato zvířata odpuzuje a zabíjí. Zdroj: shutterstock.com

Ideální je tuto zeleninu sušit s natí. Česnek se pak zavěšuje ve svazcích do prostoru. Myslete i na to, aby svazky nebyly příliš velké a česnek mohl dostatečně proschnout. Spojte tak 10-15 rostlinek česneku.

Když ho sušíte bez nati, tak ho rozložte vedle sebe na dřevěnou či hliněnou podlahu nebo na přepravky nad sebe. Při sušení neodstraňujte listy, zabraňují totiž napadení houbami. Asi po měsíci zhnědnou a kořeny se scvrknou. Ty je pak nutné zkrátit a listy teprve otrhat. Zbavte palici nečistot a klidně pár vrstev obalu oloupejte.

Dbejte na čistotu a otrhávejte listy

Konzumace česneku pozitivně působí např. při nachlazení, při onemocnění trávicí soustavy nebo zabraňuje kardiovaskulárním onemocněním. Zdroj: Profimedia

Pokud česnek sušíte na půdě, myslete na to, že tam bývá velké horko a mohl by se uvařit. Díky přímému slunečnímu svitu by pak mohl mít hořkou chuť. Také pamatujte na to, že česnek se nemyje!