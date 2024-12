Obtěžují vás větve od souseda na vašem pozemku? Jak se v takové situaci zachovat, abyste si zajistili svá práva, a přitom se vyhnuli zbytečným konfliktům? Poradíme vám, jaké máte možnosti.

Přesahující větve ze sousedova stromu mohou být nejen nepříjemným estetickým prvkem, ale také skutečným problémem. Může dojít k poškození vašeho majetku, například střechy či okapů, k omezení přístupu světla nebo znečištění vašeho pozemku spadaným listím a plody. Jaká práva máte v takové situaci?

Co říká zákon

Podle zákona, který platí v České republice, máte možnost za určitých podmínek větve ořezat, jestliže zasahují na váš pozemek. Právo vám k tomu dává ustanovení § 1016 občanského zákoníku, který říká: „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá (odst. 2). Části jiných rostlin přesahující na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení (odst. 3).“

close info shutterstock.com zoom_in Větev sousedova stromu na vašem pozemku může způsobit několik nepříjemností.

Před zásahem souseda informujte

Než se do likvidace větví na vašem pozemku pustíte, je nutné vše probrat s vlastníkem stromů a vysvětlit mu, že jsou pro vás větvě nepřijatelné a předložit z jakých důvodů. Pohnutkou k tomuto rozhodnutí může být i stín nebo ztížený pohyb po pozemku. Až když se vlastník vyjádří, že větve neodstraní on, můžete tuto činnost vykonat vy.

Jen v danou dobu

Přesahující větve však můžete prořezat jen ve vhodné roční době, což je v období vegetačního klidu, tedy listopad až březen. Musíte to provést tak, aby strom netrpěl a neuhynul.

Nejedná se o strom

V případě, že se jedná o drobné větve živého plotu, keřů a popínavých rostlin, to řeší odst. 3 § 1016 občanského zákoníku. Jejich likvidace je omezena pouze šetrností. V tomto případě dokonce vlastníka nemusíte vyzývat, pokud to učiní on, ani být závislý na jeho souhlasu. Stejně tak není nutné poměřovat zájem na nedotčeném zachování rostliny s obtížemi či škodou, která by mu mohla vzniknout.

close info Caftor / Shutterstock zoom_in Nejlepší je řešit sousedské spory smírně domluvou.

Jak postupovat při řešení problému

V první řadě se pokuste problém vždy vyřešit domluvou se sousedem. Možná si vaši situaci neuvědomuje, ale je ochotný najít kompromisní řešení. Když se vám nepodaří dojít ke společné dohodě, zašlete sousedovi písemné upozornění, ve kterém jasně popíšete problém a proč požadujete odstranění přesahujících větví. Pokud nepomůže ani písemné upozornění, můžete se obrátit na soud, který může sousedovi nařídit, aby přesahující části stromu odstranil.

Na co si dát pozor

Důležité je mít důkazy o tom, že větve stromu přesahují na váš pozemek a způsobují vám škodu. Můžete si nechat vypracovat odborný posudek nebo pořídit fotografie. Zákon nestanoví přesnou lhůtu, do které musí soused odstranit přesahující části stromu. Soud však bude při rozhodování zohledňovat konkrétní okolnosti případu. Náklady spojené s odstraněním větví si zpravidla hradí ten, kdo odstranění požadoval.

Zdroje: www.idnes.cz, www.pravniprostor.cz, www.bezplatnapravniporadna.cz