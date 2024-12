Jste pyšní na své stromy na zahradě, že? Dalo vám to spoustu práce, od sazeničky až po majestátní krásu, kterou teď obdivují nejen kolemjdoucí, ale i vy sami. Stromy dodávají zahradě charakter a vy jste citliví, když jim někdo chce ublížit. Pozor ale na opletačky s úřady nebo sousedy. Proč?

Možná vás to nikdy nenapadlo, ale pokud váš strom a jeho větvě přesahují na sousední pozemek, může to znamenat nepříjemnosti, a dokonce i tučnou pokutu. Podle zákona totiž každý majitel stromu odpovídá za to, aby jeho větve nebo kořeny nezpůsobovaly problémy.

Zkuste si představit, že větve vašeho stromu začnou stínit sousedovu zahrádku nebo kořeny naruší jeho záhon. V takovém případě má váš soused právo vás požádat o nápravu. A co když to neuděláte? Zákon umožňuje, aby si soused větve odstranil sám. Musí ale postupovat šetrně a nejlépe během vegetačního klidu v období od listopadu do března.

Zvlášť ostražití byste měli být, pokud stromy rostou v blízkosti elektrického vedení. Zákony stanovují tzv. ochranná pásma. Jde o minimální vzdálenosti mezi vodiči a vegetací. Například u nízkého napětí je to jeden metr, ale u velmi vysokého napětí dvanáct metrů. Nedodržení těchto pravidel může mít nejen právní důsledky, ale také způsobit nebezpečné situace jako je výpadek elektřiny nebo dokonce požár.

Cizí element vám řeže větvě

Když větve stromu zasahují do ochranného pásma, mohou distributoři elektřiny přijít na váš pozemek a sami provést nezbytný ořez. A věřte, že to udělají, aniž by se vás museli ptát. Přesto odpovědnost za stav stromů nese vždy majitel. Pokuta za zanedbání péče může dosáhnout až 100 000 korun. To není malá částka.

Abyste předešli těmto problémům, doporučuje se vysazovat stromy v dostatečné vzdálenosti od hranice pozemku. Ideální rozestup je alespoň tři metry pro vyšší stromy a metr a půl pro ty nižší. Myslete i na to, že i když dnes strom vypadá neškodně, za pár let může mít větve mnohem delší. Prevence je vždy jednodušší než pozdější řešení sporů.

A co spadané ovoce? To, co spadne na váš pozemek, je podle zákona vaše, i když pochází ze sousedova stromu. Ale pozor, pokud byste chtěli ovoce očesat přímo z větví, už by šlo o krádež. Lepší je tedy souseda požádat o povolení a vyhnout se zbytečným konfliktům.

Větve nebo ovoce, zkuste řešit situaci v klidu. Domluvte se se sousedem, jak postupovat. Jen pamatujte, že řešení musí být ohleduplné nejen k sousedovi, ale i ke stromům.

