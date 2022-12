Našim babičkám zahrada kvetla i v zimě: Vilín je zahradní i zdravotní zázrak

Vilíny jsou výjimečné keře. Kvetou uprostřed zimy, nezabrání jim v tom ani mráz. A zároveň poskytují velmi cenné ingredience při výrobě domácí přírodní kosmetiky.

Jsou velmi otužilé a u většiny druhů rozkvétají dávno předtím, než vyraší listy. Jak je možné, že křehce působícím květům vilínů nevadí mráz? Umějí na něj vyzrát – jakmile teplota klesne hlouběji pod nulu, svinou okvětní lístky do klubíčka a trpělivě vyčkávají. Když mráz poleví, jejich veselé paprsky se znovu rozevřou. Pokud mráz opět uhodí, zase se svinou… A tak stále dokola, třeba po celý měsíc.

Vilín japonský Zdroj: Shutterstock

Hřejivé barvy do mrazivého času

Vilín japonský (Hamamelis japonica) rozkvétá od ledna do března, květy jsou buď jasně žluté, nebo oranžové a intenzivně voní. Listy připomínající lísku jsou 5–10 cm velké, keř dorůstá do výše 3–4 m a má tvar nálevky.

Vilín měkký (H. mollis) kvete rovněž od ledna do března. Květy jsou zlatavě žluté s načervenalou bází a příjemně voní. Keř může dorůst až pětimetrové výšky a je i značně rozložitý. Listy jsou 8–12 cm velké a stejně jako u předchozího druhu se na podzim zbarvují do krásných teplých tónů.

Vilín prostřední Diane, svinuté květy Zdroj: Shutterstock

Vilín prostřední (Hamamelis x intermedia) je velmi atraktivním křížencem vilínu měkkého a japonského. Kvete od prosince až do jara. Jednotlivé kultivary nabízejí pestrou škálu barev jemně vonných květů od citronově žluté přes zlatou až do červené. Keř může dorůst až do čtyřmetrové výše a stejné šíře. Listy jsou až 15 cm dlouhé, na podzim se zbarvují do sytě červených odstínů, zvláště u některých kultivarů.

Vilín viržinský Zdroj: Shutterstock

Vilín viržinský (H. virginiana) kvete dříve než výše zmíněné asijské druhy, a to od října do prosince. Květy se proto na keři často ještě potkávají s podzimně se barvícími listy. Jsou také menší než u předchozích druhů, světle žluté a obdařené velmi silnou vůní. Keř může dorůst až pětimetrové výše, listy jsou až 15 cm velké. Právě tento druh je tradiční při výrobě přírodní kosmetiky. Využít však lze i ostatní druhy, především vilín měkký je rovněž ceněn pro své účinky – při vnějším užití jsou podobné jako u vilínu viržinského.

Pěstování

Všem vilínům svědčí slunné či polostinné stanoviště a dostatek vláhy. Půda by měla být propustná, avšak velmi bohatá na humus. U asijských druhů (vilín japonský, měkký a jejich kříženec, vilín prostřední) by měla být neutrální nebo mírně kyselá. Vilínu virginskému nevadí ani lehce zásaditá.

Řez keře nejenže nevyžadují, ani trochu jim nesvědčí – nůžky proto můžeme nechat v klidu spát. Pouze pokud si přejeme sklidit kůru, ustřihneme a oloupeme mladou větvičku.

PUKAVÝ OŘÍŠEK

Tobolky po dozrání hlasitě pukají a vystřelují semena do dáli. Proto je vilín znám také jako pukavý oříšek. Dalším jeho přízviskem je čarodějná líska – a některé jeho účinky jsou věru čarovné.

Vilín jako elixír pro pleť Zdroj: Shutterstock

Vilín jako ELIXÍR PRO PLEŤ

V péči o pleť můžeme využít květy, listy i kůru. Jsou cennou přísadou i při komerční výrobě kosmetiky – zvláště listy vilínu jsou účinnou součástí čisticích vod a tonik. Mají mírně stahující a adstringentní účinky, zmenšují póry. Díky tomu prospívají především mastné a aknózní pleti, podobně jako kůra keře. Ovšem v jemněji působící receptuře prospějí i pleti citlivé, kterou chrání proti červenání a šetrně ji čistí.

Tonikum pro mastnou pleť

z kůry vilínu

Lžíci podrcené kůry vsypeme do čtvrt litru vody a necháme nejméně hodinu pod pokličkou zahřívat tak, aby se téměř vařila. Necháme vychladnout, přecedíme a přidáme vysokoprocentní alkohol nebo glycerin v poměru 1:10.

Osvěžující pleťová voda

z listů vilínu pro normální a mastnou pleť

Hrst čerstvých nebo lžíci sušených listů vilínu nasekáme nebo podrtíme a necháme macerovat v půl šálku jablečného octa po dobu dvou až tří týdnů při pokojové teplotě. Ocet poté smícháme s dvěma šálky minerální vody a lžičkou glycerinu. Můžeme přidat i pár kapek oblíbeného éterického oleje.

V péči o pleť můžeme využít květy, listy i kůru Zdroj: Shutterstock

Jednoduchá čisticí pleťová voda

pro citlivou pleť

Lžíci čerstvých nebo lžičku sušených najemno nakrájených nebo podrcených listů vilínu spaříme půl šálkem vroucí vody a necháme pod pokličkou vychladnout. Přecedíme a rovnou používáme. Bez dalších přísad v lednici vydrží do druhého dne. Trvanlivost můžeme prodloužit přidáním lžičky glycerinu, který je pro citlivou pleť rovněž prospěšný.

Vonná pleťová voda

pro suchou pleť

Postupujeme stejně jako v předchozím receptu, místo listů však použijeme špetku květů.

Tip: Nálev i odvar z vilínu můžeme použít i jako účinnou ústní vodu.

