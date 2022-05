Jaké víno vybrat na zahradu? Nezničitelné a nejplodnější odrůdy vinné révy

Na Moravě je považováno za „čechysmus“, když se hroznům vinné révy říká víno. Víno je pro Moravany alkohol, zatímco ovoci se říká hrozny. A kdo by neměl rád hrozny. Vinná réva je zajímavá a pěkná rostlina, která dokáže vykouzlit na zahradě příjemná zákoutí a zvláštní atmosféru. Když navíc ještě plodí chutné ovoce, co víc si přát! Vypěstujte si krásnou, zdravou a plodící vinnou révu z těch nejodolnějších druhů stolních odrůd.

Vinnou révu můžete pěstovat i na zahradě

Stolní odrůdy vinné révy najdete v každém větším zahradnictví, ale než se vrhnete na nákup, podívejte se napřed, jaké druhy jsou u nás v nabídce. Hrozny nejsou stejné a jestli si chcete pochutnat, aniž byste se trápili se špatně rostoucí révou, pak raději zjistěte, které druhy jsou odolné.

Vinnou révu snadno vypěstujete i na zahradě. Zdroj: Profimedia

Která réva plodí nejchutnější hrozny?

Hrozny musejí být samozřejmě dobré. Ale co to znamená? Během několika dekád bezsemenných hroznů ze supermarketu jsme si zvykli, že trpká drobná semínka už při každém soustu žvýkat nemusíme.

Pokud hledáte vinnou révu pro zahradu, pak máte z čeho vybírat. Mezi odolnými druhy jsou totiž bezsemenné i klasické stolní odrůdy. Když si zapátráte v paměti, určitě si také uvědomíte, že různé odrůdy mají hrozny jiné i na pohled. Některé jsou téměř pravidelné kuličky, jiné jsou oválné až velmi protáhlé, i co do velikosti se liší. Vyberte, co máte nejradši!

Popínavá vinná réva ozvláštní každou pergolu a vytvoří pod ní příjemný stín. Zdroj: Fabiano's_Photo / Shutterstock.com

Odolné odrůdy vinné révy bez semen i klasické stolní

Attika je nejprodávanější bezsemennou odrůdou a zároveň patří k révám, které plodí veliké hrozny. Dalšími odolnými révami v této kategorii jsou Glenora, Picurka, Perlette nebo Jupiter. Pamatujte však, že obecně jsou to také odrůdy náročnější na teplo, a proto se jejich pěstování doporučuje spíše ve skleníku.

Které odrůdy zkušení pěstitelé zahrádkářům doporučují? Máte-li zálusk na klasické stolní odrůdy a nějaká ta pecička vás nezastaví, pak se podívejte na odrůdy jako Kubaň, Lilla, Dačnyj či Muscat Blue nebo Viking, Viktoria a Kodrjanka.

Vinná réva dozrává na přelomu léta a podzimu. Zdroj: Profimedia.cz

Odrůdy révy s velikými hrozny

Pokud toužíte po hroznech až olbřímích rozměrů, pak vás možná zaujme Galachad nebo třeba Talizman, jehož hrozen může mít i 2,5 kg! Také odrůda Áron, která pochází z Maďarska, patří mezi středně odolné s velkými hrozny. Dále můžete vybírat ze Sfinks, Krystal či ukrajinské rané odrůdy Arkadija.