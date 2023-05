Vinná réva: V květnu musíte udělat jednu zásadní věc, málokdo to ví

Jaro bylo plné práce a vinaři si neodpočinou ani v měsíci květnu. Co vše je potřeba udělat, aby bylo o vinnou révu dobře postaráno a nepřišli jste o kýžené plody své práce? Máme pro vás návod, jak o ni pečovat.

Měsíc květen je ve znamení další fenofáze vinné révy – prodlužovacího růstu. Jakmile se totiž oteplí, což se konečně děje a počasí nám začíná dělat radost, enormně přibývá i zelené hmoty. Letorosty zaznamenávají intenzivní růst, ten vede ke zvětšování listové plochy, díky čemuž může probíhat velmi intenzivní fotosyntéza. Ta je velmi důležitá pro ostatní růst rostliny, což rozhoduje o tom, jaké budou plody a kolik jich bude.

Květen ve znamení pokračování

Májový měsíc by měl být ve znamení pokračování v takzvaných zelených pracech. Je potřeba, aby keře vinné révy zůstávaly vzdušné. Důvod je jednoduchý. V případě vydatných srážek nebo dlouho trvajících ranních ros je potřeba, aby zase naopak rychle osychaly. Pokud by se tak nestalo, byly by keře velmi náchylné k houbovým chorobám.

Kontrola letorostů

Letorosty bují, teplo a slunce pomáhají nejen ve zvětšování zelené plochy, ale i k produkci květů, z nichž se očekává bohatá úroda.

Nebojte se zárodky hroznů zredukovat. Pokud jich bude moc, rostlina se bude snažit energii rozložit mezi všechny potenciální hroznové trsy a plody by zůstaly malé. Jednoduše se pusťte do vyštipování těch, které jsou od mateřské rostliny nejvzdálenější.

Jaro je symbolem pro bujný růst listů. Zdroj: Shutterstock.com

Neustálá kontrola

Kromě redukce hroznů je ještě jedna činnost velmi důležitá. Májové počasí nahrává vzniku houbových chorob a padlí. Proto je zrovna toto období ve znamení péče o rostliny a neustálé kontroly.

Plíseň vinné révy holduje teplému a zároveň vlhkému počasí. A i když primární infekce nemusí znamenat velké nebezpečí, je potřeba počítat s tím, že se rozšíří a udeří s větší razancí. Ta už může napáchat skutečně velké škody. Ideální doba prvního postřiku je ještě před květem. Poté je třeba pružně reagovat na proměnlivost počasí a být velmi ostražití, objeví-li se na listech olejové skvrny. Nejvhodnější je použití kombinovaných nebo systémových fungicidů, jejichž aplikace se nemusí opakovat jako u fungicidů kontaktních.

Réva vyžaduje neustálou kontrolu, zda ji nenapadly plísně. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Ochrana proti padlí

Kromě plísně může být v tomto období réva napadena bělavým povlakem, který se rozroste po celé rostlině, způsobí zhnědnutí rostliny a zastaví růst bobulí. Padlí je pro révu velmi nebezpečné a nejlepší prevence je révu udržovat provzdušněnou, jak jsme již psali výše. Přímé postřiky sice existují, ale používají je spíše velcí producenti. Pro drobné pěstitele je příhodnější provést postřik opět ještě v době před kvetením a opakovat jej aspoň dvakrát.

