Teď je nejvyšší čas se postarat o vinnou révu. Víte jakou péči vyžaduje teď na podzim? Nedělejte zbytečné chyby, ať se i napřesrok dočkáte úrody.

Pěstovat vinnou révu není zrovna brnkačka. Tato lijánovitá rostlinka se sladkými hrozny má totiž poměrně hvězdné manýry. Nárokuje si teplo, světlo, výživnou půdu a prvotřídní péči. Když ji nemá? Zkrátka nerodí… A tak pěstitelé se o svůj „vinný poklad“ musí docela dost starat. Na Moravě se říká, že réva potřebuje mít: „Hlavu na slunci a nohy v teple.“ Proto se sází zejména na jihovýchodních nebo jihozápadních svazích.



Chtěli byste pěstovat vinnou révu a nevíte, jak na to? Autor příspěvku Zahrada pro radost na kanále YouTube vám předá pár praktických rad.

Zdroj: Youtube

Podzimní řez

Vinná réva je poměrně rozpínavá a kdyby bylo na ní, klidně by vyrostla i do 30 metrů. O takového giganta by bylo pro mnohé pěstitele nezvladatelné pečovat a tak se na vinohradech udržuje v maximální výšce 4 metrů. Práce kolem vinné révy je celoroční.

A nekončí ani na podzim. Jakmile vinohrad vydá své sladké plody a opadají listy, začne se dělat řez. Rostlinka se zkracuje na výšku 150 centimetrů. Korekce probíhá i u postranních výhonů, které se zkrátí na dva pupeny. Pokud na nich vyrostou další druhotné výhony, zaštipují se hned za prvním listem.



close info Profimedia zoom_in Na podzim se zkracuje výška vinné révy. Korekcí projdou i postranní větve.

Ochranka proti plísním

Podzimní počasí nahrává vzniku různých plísní. Proto na nic nečekejte a postříkejte rostlinky některým z fungicidních přípravků, jako je například Melody combi 65,3 GW, Teldor 500 SC. Dobře funguje i takzvané „vápenné mléko“, které rostlinku chrání nejen proti plísním či různým škůdcům, ale také proti mrazu. Pěstitelé roztok často míchají i s 10% roztokem draselno-hořečnatého hnojiva kainitu, který podpoří výživu a imunitu vinné révy.



close info Profimedia zoom_in Podzimní řez rostlince uleví.

Kořeny v teple

Aby toho nebylo málo, je potřeba okolí ošetřené vinné révy také uklidit. Zejména shrabat spadané listí, které by mohlo (v kombinaci s deštěm) přinést další riziko plísňových chorob.

Místo něj pěstitelé doporučují přihrnout ke kořenům vinné révy dostatek zeminy, která má sloužit jako zdroj výživy, ale zároveň i coby ochranka proti mrazu. Vrstva zeminy by měla být taková, aby pokryla spodní očka!



Zdroje: https://www.alza.cz, www.vinna-reva-pestovani.cz