Jak pečovat o vinnou révu v srpnu: Úrodu po deštích ohrožuje plíseň a nejen ta

Letní deště představují pro vinnou révu velké riziko plísní. Nenechte ji ve štychu a na podzim získáte odměnu v podobě obřích sladkých hroznů.

Vinná réva je nezmar. A i když ji máte vyvázanou na konstrukci v řadách, v létě potřebuje vaší pomoc. Jde zejména o krácení výhonů, které přerůstají konstrukci a nepřinášejí rostlině (ani vám) žádný užitek. Při osečkování myslete na to, že konečná délka letorostů by se měla pohybovat kolem 120 – 150 centimetrů. Máte hotovo? Pak vězte, že jste touhle službou odlehčili vinné révě. Zároveň jste zamezili riziku, že se v hroznech vytvoří velké množství kyseliny jablečné, která zhorší jejich kvalitu. A to je přeci dobrá zpráva!

Na videu získáte informace o plísni či padlí na révě:

Vylomte zálistky

Vinná réva potřebuje ke svému životu hodně listů. Ovšem čeho je moc, toho je příliš. Občas se totiž stane, že husté olistění brání vinné révě v přístupu ke vzduchu a slunci. Proto je potřeba na to dohlédnout a přebytečné listy ručně odlámat. Dejte si ale pozor, abyste vinnou révu moc „neoškubali“, protože pak by hrozil jiný problém – úpal na bobulích. Hrozny by pak byly kyselkaté a to by byla škoda.

Odstranění přebytečných výhonků a listů odlehčí vinné révě. Zdroj: Profimedia

Zredukujte hrozny

Zní to divně, vždyť jde o úrodu! Ale pěstitele vinné révy moc dobře vědí, že i tahle „ztráta“ se vyplatí. Je totiž nad slunce jasné, že pokud vinná réva nasadila přemíru hroznů, ne všechny uzrají do krásy. Proto je potřeba některé z nich odstřihnout, aby ty největší hrozny měly šanci dorůst, uzrát a potěšit vás na podzim svou sladkostí a krásou. Nevíte, kolik hroznů na letorostu ponechat? Obvykle se počítá – jeden letorost, jeden hrozen. Takže to vychází zhruba na 6 – 10 hroznů na jeden keř. A to není zrovna málo.

Hrozny potřebují k uzrání dostatek vzduchu a slunce. Zdroj: Profimedia

Ochraňte vinnou révu před plísní

Letní deště jsou příjemné a osvěžující. Ale když je jich moc, mohu napáchat spoustu škod. To je i případ vinné révy, které přemíra vody může přinést riziko plísní. Proto nečekejte, až udeří, a preventivně vinnou révu postříkejte speciálními postřiky proti plísni šedé. Ochráníte tak rostlinku i svou úrodu.

