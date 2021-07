Co udělat s vinnou révou těsně než začne plodit? Toto je trik zkušených vinařů

Máte vlastní vinnou révu? To už se jistě začínáte těšit na vlastní hrozny. A víte, jak o révu pečovat na sklonku léta, ale ještě před sklizní? Srpen je tu a sním poslední ošetření révy před slaďoučkou sklizní!

Zdroje: chovatelka.cz, www.novinky.cz

Neskončili jsme. O révu pečujte i v srpnu!

Mohlo by se zdát, že v létě již nezbývá čas na zásady do révy, ale není to docela pravda. I když nejste vinaři, farmáři nebo producenti stolních hroznů, troška extra péče o révu popínající pergolu nebo zídku zahrady má před sklizní smysl. Jde především o to, aby byla réva očištěna od nevhodných listů.

Pne se vám po pergole vinná réva. Nezaspěte péči v srpnu! Zdroj: Fabiano's_Photo / Shutterstock.com

Poslední možnost ovlivnit sklizeň vinné révy

Vinná réva potřebuje péči i na sklonku léta před dozráním a sklizní. Jde o vylamování zálistků a hned pochopíte, proč že je tak důležité. Révu je potřeba prosvětlit i provzdušnit právě proto, aby zrající hrozny měly dostatek rozptýleného světla. Nechceme příliš přímé, neboť by mohlo popálit ovoce. A provzdušnění by mělo plody držet v dobé kondici, suché a nezahnívající. Abyste docílili takových ideálních podmínek pro ovoce je potřeba vylamování lístků v okolí plodů. Nechceme je odstranit všechny, ale jen takové množství, aby měly dost nepřímého světla, což obvykle stačí i k provzdušnění. Hrozny budou lépe zrát, zesládnou a nebudou ani plesnivět. Nicméně, očista révy i plodů je potřebná průběžně. Odstraňujte nezdravé listy i plody, aby se případná hniloba nebo jiné choroby nešířily dál. V okolí hroznů odstraňte 1 až 3 listy.

Zredukujte množství hroznů

Proberte také hrozny a zkontrolujte jejich četnost. Možná se vám bude zdát divné zbavovat se plodů, ale správný sadař ví, že ovoce se musí protrhávat. Prostě a jednoduše nechceme mít mnoho drobného kyselého ovoce, ale raději několik velkých sladkých hroznů. První se vždy odstraňuje napadené a jinak poškozené ovoce, potom protrháváme podle počtu letorostů či keřů. Na keři nechejte jen ty nejlepší hrozny. Obvykle se nechává jeden na letorostu a celkem zhruba 6 až 12 na celém keři.

Poslední možnost přihnojit a ovlivnit kvalitu skladování. Zdroj: Shutterstock.com / Lukasz Szwaj

Skladování vinné révy ovlivníte i přihnojením

Nezapomeňte, že teď je poslední šance přihnojit, ale jen opatrně. Hnojivo se ideálně používá v zálivce nebo se zapracuje do půdy. Pořiďte si speciální hnojivo na vinnou révu, nejen že pomůže hroznům ke zrání, ale také zvýšeným obsahem draslíku napomůže k dobrému skladování po sklizni.