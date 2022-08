3 věci, které teď udělejte s vinnou révou a hrozny budou až dvakrát větší

V srpnu začíná vinná réva vybíhat do finiše a oddává se zrání hroznů. Neznamená to však, že byste měli usnout na vavřínech a jen pasivně čekat, až budete sklízet. Právě v tomto období je totiž velice důležitá správná péče, kterou můžete podstatně ovlivnit kvalitu plodů.

Pěstování vinné révy není už dávno jen doménou vlastníků velkých vinohradů. Velice často se také pěstuje i na zahradách, kde obvykle plní i dekorativní charakter. Popínavý keř krásně ozdobí jak pergolu, tak i prázdné zdi domu. Abyste se však navíc dočkali lahodné úrody, neměli byste zapomenout ještě teď v srpnu na některé důležité činnosti.

Péče ve druhé půli léta ovlivní chuť hroznů

Protože se právě během srpna a září vyvíjí v plodech nejvíce aromatických látek, měli byste rostlinu podpořit ve správném růstu tzv. zelenými pracemi. Jedná se o vylamování zálistků, zkracování letorostů a hnojení. Samozřejmě záleží i na počasí! Nejvíce vinné révě prospívá suché září se slunnými dny a o něco chladnějšími nocemi.

Během celé vegetace, tedy i teď koncem léta, byste měli pravidelně vylamovat zálistky, mladé letorosty. Zdroj: Profimedia

Jak správně vylamovat

Během celé vegetace, tedy i teď v druhé půli léta, byste měli pravidelně vylamovat zálistky, mladé letorosty. Najdete je vždy v úžlabí listů. Protože dost často rostou jak o život, je nutné pravidelně vylamovat především ty v okolí hroznů. Měli byste je zastřihnout zhruba do poloviny plodných letorostů, abyste dostatečně provzdušnil rostlinu a k hroznům se mohly lépe dostat sluneční paprsky. Budou se díky tomu krásně vybarvovat a vyzrávat.

Vylamujte však s citem

Odebírejte zálistky opatrně, abyste jich zbytečně neodstranili víc, než je záhodno. Většinu nebo všechny, které rostou v horní části letorostů, ponechte. Díky nim jsou hrozny sladké, protože mají schopnost asimilovat a produkují cukr. Zároveň by hrozny nebyly ničím chráněny před prudkým sluncem a mohli byste se dočkat tak akorát úpalu plodů. Ve výsledku by měly nahnědlou barvu s nevzhlednými skvrnami a neměly by valnou chuť.

Tvarujte révu střihem letorostů

Zkušení pěstitelé vědí, že právě v srpnu se neobejde vinná réva bez tzv. osečkování. Jednoduše řečeno se jedná o zkrácení rozrostlý letorostů, které vyčnívají z celkového porostu. Díky tomuto zásahu si můžete vinnou révu vytvarovat do požadovaného tvaru. Rostlina by nikdy neměla být příliš hustá a vrchní plochy listů a hrozny by měli být vystaveny ve správné míře slunku.

Zkušení pěstitelé vědí, že právě v srpnu se neobejde vinná réva bez tzv. osečkování. Zdroj: Shutterstock

Dodejte révě živiny

Právě srpen je měsíc, kdy vinná réva prahne po nových živinách. Tekutým hnojivem nikdy nezalévejte hned u kmene a neměli byste smáčet ani listy. Rostlinu pohnojte v okruhu 20 cm a stejné pravidlo platí i pro tuhá hnojiva. Používejte hnojiva přímo určená na vinnou révu.

2 tipy na závěr

Jestliže budete přihnojovat během suchého počasí, dopřejte vinné révě zálivku se slabým živným roztokem 0,1 až 0,2 %. Skvěle můžete využít silně zředěnou močůvku nebo výluh z trusu slepic.

Nezapomeňte, že vinná réva není jen pochoutkou nás lidí, ale velmi rádi si na ní s chutí uzobnou i špačci. V případě, že u vás tato škodná řádí, opatřete révu ochrannou sítí.

