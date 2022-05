Co právě teď udělat s vinnou révou, abyste měli až 2x větší hrozny

Pokud pěstujete vinnou révu, víte, že práce kolem vinných keřů je stále dostatek. Na co byste neměli zapomenout nyní v květnu?

Nastává období takzvaných zelených prací, kdy se s teplem a jarními deštíky vinice nádherně zazelená. Každý keř potřebuje prostor, aby mohl zdravě a bezpečně růst a na vás je mu k tomu vytvořit vhodné podmínky. Narostlé výhony se musí zastrkávat do dvoudrátí, abyste je nepoškodili třeba projíždějícími stroji, poškodit by je mohl i silný vítr nebo prudký déšť. Zastrčte je už do spodního dvoudrátí.

Systém drátů ochrání výhonky. Zdroj: Profimedia

Laťky a pergola

Pokud vinnou révu pěstujete na zahradě a nemáte systém s dráty, je nutné vymyslet jinou oporu. I tady by mohly výhonky dojít k úhoně. Ke zdi připevněte laťky, poslouží i pergola, plot či jiná konstrukce, kterou už na zahradě máte.

Dráty pomohou i při pěstování na zahradě v blízkosti zdi. Zdroj: Profimedia

Nic nepřehánějte

Se zvyšujícími se teplotami hrozí i riziko vzniku houbových chorob. Nic se nemá přehánět, a to ani v případě postřiků. Aplikujte je pouze pokud je to skutečně potřeba, každé přehnané ošetření chemickými přípravky ničí přírodu kolem, včetně užitečného hmyzu a dalších predátorů, kteří pomáhají ničit škůdce.

Plíseň révová. Zdroj: Profimedia

Kontrola listů

Ke vzniku houbových chorob vede teplo, vlhko nebo naopak sucho a jejich vzájemná kombinace. Právě v době, kdy listy rostou, byste měli být obezřetní a pravidelně je kontrolovat. Hrozí plíseň révová, objevuje se právě v květnu na mladých listech, nejprve nažloutlými skvrnami na lícové straně, na rubu se pak objevují bílé povlaky.



Zdroje: vinna-reva-pestovani.cz, vinarskydum.cz