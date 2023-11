Vinná réva je rostlina, která je k pěstování velmi citlivá a vyžaduje pečlivou a správnou péči, abyste se mohli každou sezónu radovat z bohaté sklizně. Postarejte se proto o ni i teď na podzim a nezapomínejte ani na správné hnojení.

Vinná réva je v zahradě nejen atraktivní, ale při správném pěstování vám přinese zaslouženou úrodu sladkých a šťavnatých plodů. Pravdou je, že vyžaduje péči prakticky od jara do zimy. Proto jí dopřejte správnou pozornost i teď v podzimním období, aby v plné síle přečkala celou zimu a z jara zas obrazila novými výhonky.

Jak pěstovat hroznové víno a získat kvalitní plody se podívejte v tomto YouTube videu kanálu ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Po sklizni přichází péče o půdu

Po domácím „vinobraní“ byste měli vždy provést hloubkové prokypření půdy. Díky tomu ji provzdušníte, protože tuhou zeminu vzduchu zpřístupníte a také podpoříte aktivaci aerobních bakterií. Jsou zodpovědné za přeměnu humusu na výživné živiny a podporují tak zdravé fungování půdy, které je pro vinnou révu nepostradatelné. A právě v této chvíli je vhodné dodat zemině veškeré potřebné látky a živiny, nejlépe ve formě adekvátních hnojiv.

close info YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock.com zoom_in Po sklizni se postarejte o půdu.

Dodejte révě životabudiče

Vzhledem k tomu, že vinná réva trpívá nedostatkem mikroprvků, je nutné je rostlině dodat. Jejich nepřítomnost by mohla velice snadno způsobit vznik chlorózy či jiných fyziologických chorob.

Jaká hnojiva použít

K hnojení lze použít buď granulovanou chlévskou mrvu, nebo speciální vodorozpustné hnojivo pro vinnou révu. A jak s ním přesně naložit? Použití je velmi jednoduché, stačí do konve nasypat vrchovatou lžíci hnojiva na 10 litrů studené vody a každých 14 dní použít cca 5–10 l pro jednu sazenici. Vždy však záleží na velikosti rostliny. Vinná réva si může potřebné látky brát také kořeny i listy, díky tomu ji nezatěžuje rozvod živin.

Které živiny réva potřebuje?

Vždy vybírejte hnojiva s prvky, které hrají důležitou roli právě pro vinnou révu. Jedná se o dusík, fosfor, draslík, hořčík, vápník, bor, zinek, molybden, měď, železo a mangan.

Odstaňte nepotřebné výhony

Ještě před přezimováním byste měli keř vinné révy celkově očistit. Odstraňte proto veškeré neplodné a nepotřebné výhony, které keř zbytečně zahušťují a možná jsou i odumřelé. Zároveň vylamte i všechny zálistky. Dejte si pozor u těch starších, které mají tendenci dřevnatět. Při vylamování by se snadno mohly poškodit i zálistkové pupeny. Raději je sestřihněte za druhým až třetím listem. Díky těmto zásahům keř zesílí a lépe přečká zimu.

close info Profimedia zoom_in Ještě před přezimováním byste měli keř vinné révy celkově očistit.

Jak ochránit révu před mrazem?

Pokud má vaše vinná réva dobře vyzrálé dřevo, měla by zimu vydržet bez potíží a problémů. V případě, že pěstujete citlivější a náchylnější odrůdu, je lepší rostlinu chránit. Přihrňte k ní zeminu a hlavní plodonosné tažně zabalte do fólie nebo do tvrdého papíru. Mráz dovede poškodit některé druhy již při -15 °C.

Závlaha pro poškozené keře

Pokud je váš keř poškozený suchem, ale veškeré výhony ještě nezaschly, měly byste je ještě před zimou řádně zavlažit, aby nevyschly úplně. Budou tak celkově lépe přezimovat.

Zdroje: www.prima-receptar.cz, www.zahrada.kolafa.name, www.zahradkarskaporadna.cz