Jak správně vysadit vinnou révu: Postup profesionála krok za krokem

Rozhodli jste se pro pěstování vinné révy? Vyberte jí tu nejlepší půdu a místo a dopřejte jí pravidelnou péči. Držte se našeho postupu a výsadba vám půjde snadno.

Vinnou révu musíte doslova hýčkat a s touto péčí je nutné začít už při výběru vhodného stanoviště. Je všeobecně známo, že potřebuje především teplo, proto pro ni vyberte nejlépe jižní svah, a to maximálně v nadmořské výšce 280 m n.m. Pokud žijete v oblastech s vyšší nadmořskou výškou, v zamokřených oblastech, mrazových kotlinách nebo v místech, kde jsou jarní mrazíky běžným jevem, raději na pěstování vinné révy zapomeňte.

Svahovitý pozemek opatřete rigoly. Zdroj: Profimedia

U zdi

Plánujete malou výsadbu na zahradě? Opět platí výběr teplého místečka, kam svítí co nejvíce slunce, ideální je třeba zeď vašeho domu, kde se réva může pnout a kam se krásně opírá sluníčko. Zároveň je nutné, aby místo bylo chráněno před poryvy větru.

Pěstování na zahradě je ideální u zdi. Zdroj: Profimedia

Příprava půdy

Budoucí pozemek musíte velice dobře pro výsadbu připravit, prvním krokem je vyčistit ho od dřevin, keřů a pařezů. Půda by měla být minimálně dva roky odpočinutá, neměly by se na ní pěstovat po tuto dobu žádné jiné plody. Vysejte na ni nějaké dobré zelené hnojení, například jetel, vojtěšku, jetelotravní směsku či oves. Pozemek dobře prohnojte chlévskou mrvou či uzrálým kompostem. Celé ploše pozemku dopřejte pravidelnou dávku živin, takzvaně do zásoby, jedná se především o draslík, fosfor, hořčík a vápník. Dejte však pozor, jaký typ půdy máte. Nejvhodnější je hlinitopísčitá půda, výjimkou pro pěstování však není ani kamenitá nebo písčitá půda. U těchto s hnojivy opatrně, protože hrozí, že se živiny z půdy vyplaví. Dejte pozor i na sklon pozemku, pokud je mírný, stačí vám rigoly, u kopcovitého pozemku se vyplatí mikroterasy či zídky.

Sazenice bývají většinou ošetřené parafínem. Zdroj: Profimedia

Hodně vody

Révu vysazujte ideálně od konce dubna zhruba do poloviny května. Sazenice bývají prostokořenné s roubem a místo roubování bývá namočené v parafínu. Zkraťte kořeny na asi 8 cm a ponořte ji do kbelíku s vodou asi na 3 dny. Následně můžete sázet. Nejprve si rýčem vykopejte jamku, a to asi 20 cm širokou a 40 cm hlubokou. Vložte sazenici tak, že nad povrchem půdy zůstane asi 8 cm pod místem roubování. Zasypte hlínou a bohatě zalijte 10 litry vody. Jakmile se tekutina vsákne, přisypete zeminu a přitlačte ji k sazenici. Použili jste sazenice neošetřené parafínem? Po výsadbě je namulčujte štěpkou a jakmile začnou rašit, odstraňte ji. Pod révu je vhodné nasypat kameny, které v sobě drží nashromážděné teplo, což prospívá sazenicím v růstu.

