Toto dělají v únoru zkušení vinohradníci s vinnou révou. Je to důležité

Víte, že v zimě, konkrétně v únoru přichází na řadu jedna z nejdůležitějších prací na vinohradu? I v případě, že máte jedinou roslinu révy, nenechte ji ladem a pokuste se dát ji novou fazónu do blížící se sezóny. Díky řezu zajistíte budoucí sklizni ten nejlepší start.

Zdroje: izahradkar.cz, sazenicka.cz

Zimní řez vinné révy

Ač je vinná réva obrůstající pergolu nebo zídku zahrady jistě krásná a romantická, takhle efektivní pěstování vinné révy nevypadá. Neznamená to nutně, že vaše košatá a na výhony bohatá réva nebude plodit, ale efektivní a osvědčené metody pěstování vína zahrnují poměrně radikální vedení takové rostliny.

V zimě, respektive na konci února přichází čas, kdy je vhodné vinnou révu prořezat. Důvodem je odstranění nejen poškozených a omrzlých částí rostliny, ale také ponechání jen plodného dřeva. Vinaři a vinohradníci se proto koncem zimy věnují svým rostlinám s náležitou důležitostí a zručně redukují veškeré části rostliny, která by vinnou révu zbytečně vyčerpávala.

Zdravá prořezaná rostlina je dobrý start po budoucí sklizeň. Zdroj: shutterstock.com

Jak vypadá řez v praxi?

Pod ruce vinohradníka se můžete podívat ve videu:

Ač je takový řez pro laika špatně pochopitelný, až se do pravidel řezu trochu dostanete, uvidíte, že to všechno dává smysl. Nejde však je o to jak, ale také kdy. Únor je nejvhodnější dobou řezu v lokalitách, kde nemrzne. Ideální dobou je vegetační klid, s teplotami nižšími než 5 °C. Pokud očekáváte mrazy, počkejte s řezem i do března, ale příliš ho neodkládejte.

Čím se řídit při zimním řezu vinné révy?

Samotný řez je věda. A také existuje více způsobů, jak pěstovat tvar révy, proto se nedivte, že přístupy se mohou různit. K řezu se vybavte ostrými čistými nůžkami a samotné řezy provádějte rovně, ne pod úhlem.

Ve vinici zajišťuje oporu horizontálně tažený drát. Zdroj: Shutterstock

Řez vysazené révy se liší tím, že je nutné zapěstovat kmínek. Nutností je také opora rostlin, kterou by měly mít rostliny nainstalovanou již při řezu.

Podle odrůdy vína je nutné zvolit počet výhonů čili tažňů, které ponecháte a ty se pak zkracují na konkrétní počet oček. Platí, že čím méně, tím lépe pro kvalitu budoucích plodů. U velmi plodných odrůd stolních hroznů se zanechají 3 až 4 výhony jednoletého dřeva s 5 až 12 očky. Tento tažeň by měl vyrůstat z dvouletého dřeva.

Zimní řez je nejdůležitější a nesmí se opomenout. Rozhodně ne ve vinici. Zdroj: Lithiumphoto / Shutterstock.com

Pokud jednoleté dřevo vyrůstá přímo z kmínku, pak se použije na takzvaný čípek. Tedy krátkou větvičku seříznutou na dvě očka, která budou v příštím roce zdrojem jednoletého dřeva vhodného na tažně.