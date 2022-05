Jak ořezat vistárii, aby vám nezbourala dům, ale abyste se dočkali záplavy květů

Bohaté vodopády květů vistárie jsou doslova magnetem pro oči. Jde o jednu z nejatraktivnějších popínavých dřevin, která nepřehlédnutelně krášlí pergoly, zahrady i domy. Aby se jí dařilo a dělala vám radost bohatým květenstvím, potřebuje správný řez.

Vistárie je jedna z nejpůsobivějších pnoucích rostlin. Pár let si sice počkáte, než vyšplhá do výšky, kterou jí určíte, ale později se její výhony změní v silné větve, z nichž se každý rok na jaře spouštějí i půlmetrové hrozny vonných, většinou modrých květů. Můžete si však pořídit i odrůdu v bílé, fialové, žluté nebo růžové barvě.

Každá odrůda má něco do sebe

Nejčastěji se v našich zahradách pěstuje vistárie čínská (Wisteria sinensis) s modrofialovým květenstvím, které se objevuje ještě před vyrašením dlouhých zpeřených listů. V našich klimatických podmínkách to bývá už i v dubnu. U tohoto druhu se květy v jednom květenství otevírají současně. Naopak například vistárie květnatá (Wisteria floribunda) své květy rozvíjí společně s vyrůstajícími listy. Doba květu je většinou od května do června, kdy se jednotlivé květy otevírají postupně. Obě tyto vistárie se ještě rozlišují podle směru obrůstání. Vistárie čínská je levotočivá, kdežto vistárie květnatá pravotočivá.

Obrovské hrozny květů vypadají nejlépe z podhledu zdola. Zdroj: shutterstock.com

Japonské vistárie vévodí

Vistárie se vyskytují po celém světě, ale ty opravdu nejúžasnější jsou v Japonsku, kde jsou velkou konkurencí proslulých sakur. Obrovské hrozny květů vypadají nejlépe z podhledu, a proto mají v Japonsku velké uplatnění. Japonci si totiž potrpí na konstrukce ve tvaru tunelů či podloubí, které velmi často zdobí vodopády květů této krásky. Právě v Japonsku, poblíž města Ashikaga, se tyčí největší, skoro 150 let stará vistárie Great Miracle Wisteria. Rozprostírá se na úctyhodných 2000 m².

Vistárie se rozrůstá rychlostí blesku

Jestliže jste se rozhodli, že si vistárii na zahradu dopřejete, počítejte s tím, že k ozelenění pergoly, fasády či zdobné zídky vám postačí i jedna jediná rostlina. Většina odrůd totiž dorůstá až do výšky 6 až 15 m a šířky 2 až 10 m, takže se máte opravdu na co těšit. Vistárie roste rychle, za rok dokonce až o 3 m. Během svého růstu tvoří výjimečně silné výhony, které vždy potřebují pevnou oporu. Vhodné jsou dřevěné kůly, lana, ale i kovové tyče. Nespoléhejte raději na tzv. treláže, tedy laťkové mřížové stěny, divoké větve vistárií by je mohly rychle zničit. Stejně tak si dejte pozor na okapové roury, když se jich vistárie zachytí, omotá se doslova bleskurychle. Jestliže k tomu dojde, odmotejte mladý výhon, dokud ještě není dřevnatý, a navažte ho volně na zvolenou opěru.

Vistárie miluje slunce

Než vistárii vysadíte, rozmyslete si, které místo jí dopřejete. K výsadbě je ideální slunná lokalita chráněná před ledovým severním větrem. Troška mrazu ale rostlině nevadí, dokonce po namrznutí dobře obrůstá. Rostlině velmi prospěje jižní či jihovýchodní strana zahrady. Místo vyberte nejlépe blízko sezení, abyste si za slunného jarního dne mohli užívat nejen výhled na tento přírodní zázrak, ale také si vychutnat jeho vůni.

Zajistěte si květy správným řezem

Úspěšnou tvorbu poupat vistárie si zajistíte řezem dvakrát do roka. Vždy v předjaří či na jaře radikálně zkraťte všechny dlouhé výhonky, docílíte tím bohatého květenství. Pravidelným řezem a zaštipováním docílíte toho, že rostlina přemění listové pupeny na květní. V prvních třech letech po vysazení byste měli provést výchovný řez, popínavka díky tomu z několika výhonů, které se navádějí na oporu, vytvoří základní kostru. Právě z těchto hlavních větví by měly časem vyrůstat kvetoucí postranní výhony. Jakmile už máte starší rozrostlou vistárii, provádějte dvakrát ročně udržovací řez a zhruba 2 měsíce po odkvětu zkraťte postranní výhony na 30 až 50 cm. Druhý řez se dělá v zimě, kdy se postranní výhony zkracují na 2 až 3 pupeny.

Vistárie je jedna z nejpůsobivějších pnoucích rostlin. Zdroj: shutterstock.com

Máte zájem o lusky plné semen?

V případě, že byste vistárii po květu nezastřihli, vytvořila by sametově chlupaté, nejprve zelené a později šedočerné lusky s několika hnědými semeny uvnitř. Můžete si z nich vypěstovat další nové vistárie, ale mnohem lepší je vysadit rostlinu vypěstovanou z řízku nebo naroubovanou. Vistárie ze semen kvete až po osmi letech a květenství nebývá tak bohaté.

Zdroje: www.idnes.c, www.rostlinky.cz, www.nasezahrada.com