Vlčí bob je prakticky bezúdržbový, nádherný a jeho lusky? Zdravá pochoutka!

Znáte boby lupiny? Ochutnali jste je? Na lupinových bobech si pochutnávali i faraoni a v Egyptě stále ještě běžně na nakládané boby lupiny narazíte. Není to však jediná země, kde můžete tyto boby či lusky ochutnat. Tahle nenáročná ozdoba zahrádek skrývá mnohá tajemství.

Zdroje: www.jahodarnabrozany.cz, abecedazahrady.dama.cz

Nenáročná krasavice lupina

Lupina je krásná, převážně vytrvalá rostlina. Na stránkách online magazínů o zahradách a pěstitelství bývá oceňována nejen pro své úžasné květy, ale také obsah živin. Je totiž dobře známo, že i lupina je například skvělým zeleným hnojivem, které můžete během léta vysít, po odkvětu posekat a na podzim zapravit do půdy. Pěstování lupiny je absolutně bezproblémové a díky tomu, že jí místní podmínky opravdu velmi vyhovují, se můžete setkat také se zplaňováním lupiny u nás.

Lupiny se vysévají od února až do léta. Jsou zdobné nejen květy, ale i listy. Vyhovuje jí dostatek slunce, ale ne žár. Půda by měla být propustná a bohatá na živiny. Nezapomínejte také na to, že lupina je poměrně vysoká rostlina a potřebuje místo. Mnohem víc jí to sluší v záhonu, k řezu není vhodná.

Lupina však není vhodná jen pro výživu rostlin. Můžete se také setkat s tím, že se pěstuje pro své lusky, které jsou v některých případech i jedlé. Také o tom vám něco poví autorka z příspěvku ze Života v souladu v tomto videu:

Znáte lusky a boby lupiny?

Lupin je okolo dvou set druhů, ale ne všechny se hodí ke konzumaci. Lupina patří do čeledi bobovité. Je to tedy luštěnina a její lusky jsou jedlé.

Pokud se i vy chystáte okusit lupinu, buďte si vždy jisti, že máte před sebou lusky či boby bílé - tepelně zpracované nebo máčené. Respektive se nejedí zcela syrové. Lusky je nutné zpracovat už jen kvůli tomu, že jsou tvrdé. Boby stačí dvakrát krátce povařit, nebo jinak zpracovat pečením či macerováním.

Listy lupiny zdobí i listy. Zdroj: Elena11 / Shutterstock.com

Boby lupiny jsou stále běžnou pochoutkou

Celé lusky či boby z nich se používají tradičně v Jižní Americe, ale také v některých zemích Evropy či severní Afriky. Tam se můžete například setkat s máčením ve slaném nálevu a pojídání bobů jako pochutiny vhodné pro děti i dospělé. Ve světě se můžete setkat i s konzumací jiných druhů lupin. Přesto se doporučuje neexperimentovat a držet se bezpečného druhu Lupinus albus čili lupina bílá. Ve světě se konzumuje i Lupinus mutabilis a Lupinus angustifolius.

Boby lupiny máčené ve slaném nálevu jsou běžné například v Egyptě. Zdroj: Profimedia

Lupina, kterou zdomácněle označujeme vlčí bob, s používá také na výrobu mouky. Ve zdravé výživě se proto můžete setkat s lupinovou moukou, která se často zaměňuje za sóju. Lupina je především významným zdrojem bílkovin, obsahuje antioxidanty. V pečivu se používá jako náhrada vajec, k prodloužení trvanlivosti pečiva a může být atraktivní i svou nažloutlou barvou.

Boby lupiny i mouka jsou vyhledávané i proto, že neobsahují lepek. Všeobecně jde o luštěninu s vysokým obsahem proteinu a nízkým obsahem tuků. Obsahuje také řadu vitaminů a minerálů. Především mangan, hořčík, zinek, selen, měď, fosfor, vápník či draslík.