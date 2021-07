Jak pomoci včelám a přilákat je právě na vaši zahradu, aby zvýšily úrodu

O užitečnosti včel nikdo z nás nepochybuje, jednoznačně se jedná o nejoblíbenější bzučivý hmyz. A to nejen proto, že nám včely dávají med, ale i proto, že díky opylovávní pomáhají k tomu, abychom měli bohatou úrodu. V době, kdy však včely nemohou využívat jarní rozmanité květeny, přichází na řadu včelaři, kteří musejí včelám dodat potřebné živiny. Zejména před zimou.

Zdroje: www.express.co.uk, www.vcelkysamotarky.cz, www.obnovitelne.cz, www.cmelaciplus.cz

U nás žije přes 600 druhů včel samotářek. Některá jména samotářek jsou i velice zábavná – chluponožka, drvodělka, pískorypka, zednice nebo maltářka. Tyto včelky z 90 % nežijí ve společenství, ale vytvářejí páry. Nestaví si plástve a nedočkáme se od nich medu. I přesto jsou pro nás velmi důležité, protože jsou opylovači jak se sluší a patří.

K bydlení využívají různé dutinky a škvírky, do kterých jsou zabudované jednotlivé komůrky. Do komůrky včela dá zásobu potravy a naklade vajíčko. Tuto komůrku uzavře a začne ihned pracovat na další. Tohle všechno dělá samička. A odtud pramení i ono známé "pilný jako včelka".

Včely samotářky jsou mírumilovné, nezaútočí na nás jen tak, jedině když je rozdráždíme prudkými pohyby.

Med je oblíbeným sladidlem i potravinou vyhledávanou dětmi a dospělými. Zdroj: Profimedia

Med nad zlato

Včela medonosná je u nás nejznámější z prostého důvodu – máme od ní med. Žije ve společenství, které má jednu matku (ta klade vajíčka a zajišťuje obnovu včelstva, její žihadlo nemá zpětné háčky – dokáže ho znovu použít). Trubci opět mají největší výhody – oplodňují mladé matky, v nejhorším zahřívají včelí plody.

Ta největší řehole je na dělnicích, které zastávají hned několik úloh, a navíc je i dle potřeby mění! Zajišťují veškerý chod „domácnosti“. Staví plástve, shání potravu a vodu, zpracovávají med, uklízí, krmí všechny členy, střeží úl, větrají, prostě jsou to superženy!

Včela medonosná ukládá nektar do pláství Zdroj: Shutterstock

Kdo jsou trubčice

Když včelstvo osiří, což se někdy stane, a nedokáže si odchovat novou matku, tak dělnice začnou konzumovat mateří kašičku. Touto konzumací dochází k aktivaci vaječníků. Těmto včelkám se říka trubčice. Nedokážou se pářit s trubcem, takže kladou jen neoplodněná vajíčka. A co to znamená? Že se z vajíček líhnou jen trubci!

Jak pomoci včelám

V dnešní době moc včelám nepřeje průmyslové zemědělství. A lány řepky, kterou pěstitelé stříkají pesticidy, jsou pro včely vysoce jedovaté.

Pokud chcete včelkám, ale nejen včelám, nějak pomoci, máte několik možností:

Kvetoucí zahrada i balkon: nejjednodušší způsob, kterým opravdu pomáháte! Jestli nemáte zahradu, nevadí, dejte si květiny za okno nebo na balkon. I to málo se počítá!

Ubytujte včely a čmeláky – pokud jste velký fanda, začněte včelařit nebo si alespoň pořiďte čmelín. Všechno má svá pravidla a i o čmelín se musíte starat. Z dostupných úlků na trhu je jich pouze pár vhodných. Většina nesplňuje plno požadavků.

Nevadí vám dlouhá tráva? Jedině dobře. Pokud nemusíte často sekat, nedělejte to. Poletující stroje na opylování vám budou moc vděčné.

Chemii stop – někdy to jde bez ní těžce, ale na spoustu rostlin jde použít i přírodní alternativa.

Jestli najdete vyčerpanou včelu nebo čmeláka a máte v dosahu kvetoucí rostliny, přeneste je tam. Pokud v okolí nejsou, udělejte jim cukerný roztok na lžičku nebo do víčka (do roztoku je vhodné dát kousek vaty, sirup se do ní vtáhne). K tomu použijte pouze fruktózu nebo bílý cukr v poměru 1:1 s teplou vodou. Nepoužívejte hnědý cukr (působí zažívací potíže), ani ředěný med (může obsahovat zárodky včelích chorob).

Znáte BeeHousing? Je to unikátní projekt na podporu včely medonosné. Spočívá v tom, že si můžete pronajmout úl. Měsíční sazba se pohybuje od 390,-. Takže jestli jste zapálený milovník včel, ale netroufáte si vlastnit včelstvo, tento projekt je pro vás ideální.

Cukrová voda

Na jaře včely začnou být aktivní a začnou vyrábět med. Tato jejich aktivita trvá zhruba do začátku srpna. Tehdy přichází čas, kdy se musíme včelám odvděčit. Tehdy se včelaři musejí začít starat o to, aby jejich včelstvo mělo dostatek potravy. A není to málo.

Začátkem srpna je nutné dodat včelám asi 30 kg potravy a živin na jedno včelstvo, které jim stačí na přežití zimy. V této době se totiž ve včelstvech začínají rodit takzvané dlouhověké zimní generace včel, které jsou vybavené k dlouhému životu tukovým tělískem, jenž jim zajistí zdárné přežití dlouhé zimy.

Zásoby dodané včelařem musí zpracovat ještě letní krátkověké včely, protože kdybychom zásoby dodali později, zimní včely by se udřely a včelstvo značně zesláblo.

Ideální zásobárnou živin je med, který dodá včelám všechny potřebné látky a ony jej navíc nemusí dále zpracovávat, a tak šetří síly. Vždy je nutné ve včelstvu ponechat kolem 15 kg medu a zbytek zásob může včelař dodat ve formě cukerného roztoku. Ideální poměr vody a cukru pro zimní krmení je 2:3. Včely cukerný roztok ve svých útrobách enzymaticky rozštěpí na glukózu a fruktózu.

Tímto rozštěpením vznikne invertní roztok glycidů, který se uloží do buněk plástu. Tento cukrový med včely využijí jako energetické palivo pro výrobu tepla v úlu. Cukr může být jakéhokoliv tvaru (krystal, krupice či kostkový), který lze ve vodě dobře rozpustit. Dnes jsou ale na trhu také cukerné invertní roztoky známé již ze 60. let.

V té době se ale občas stávalo, že včely špatně přežívaly zimu a byly zesláblé. Na jaře trvalo dlouho, než měly sílu na sběr pylu, proto někteří včelaři nemají k uměle vyrobeným cukerným roztokům důvěru.